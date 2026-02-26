Coca-Cola

Director global de Coca-Cola anuncia a Sheinbaum inversión de 6 mil millones de dólares

Henrique Braun recordó que mañana llega al AIFA el trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026.
jueves, 26 de febrero de 2026 · 17:31

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar temas de inversiones. 

“Me informó la inversión de 6 mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llega mañana al AIFA”, publicó la mandataria federal. 

En redes sociales indicó que este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita.   

“Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, dijo. 

Estos días, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta ha insistido en que en México sigue habiendo condiciones para que los empresarios vengan a invertir. 

El encuentro de este jueves tuvo lugar en Palacio Nacional. 

