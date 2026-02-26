Otras Noticias
Además de los relatos reales y las advertencias de los gobiernos locales y extranjeros a sus ciudadanos para que no salieran de sus casas, también se difundió mucha desinformación en redes, parte elaborada con IA, destinada a amplificar el caos, la confusión y la desesperación.
En marzo de 2025, Los Alegres del Barranco proyectaron imágenes del “Mencho” durante un concierto en Jalisco, por lo que la fiscalía de ese estado abrió una investigación contra la agrupación y sus representantes legales por hacer apología del delito.