"Estuve en desacuerdo desde que se creó": Monreal apoya eliminar lista de plurinominales del Senado

El diputado Ricardo Monreal habla con medios, el miércoles 25 de febrero de 2026. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que Ricardo Monreal fue senador plurinominal en el periodo del 2018 al 2024, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados apoya la eliminación de la lista de plurinominales en el Senado en la propuesta de reforma electoral.

En charla con medios, Ricardo Monreal, quien también es diputado plurinominal, explicó que nunca estuvo de acuerdo con la lista de plurinominales en el Senado.

“Sí, la apoyo, porque el hecho de haber incorporado la lista nacional hace varios años, desnaturaliza al Senado de la República y elimina a la paridad de los representantes de los estados que son quienes representan a su vez el Pacto Federal. El hecho de suprimir la lista de 32 recobra el espíritu auténtico del Pacto Federal, del federalismo y de la representación paritaria del Senado de la República.

“Desde que se incorporó, yo estuve en desacuerdo en esa figura de senadores de lista nacional. Ya no obedecía a la esencia de la representación paritaria y del Pacto Federal. (...) Del 2018 al 2024, fui parte de esa lista”, recordó.

En la propuesta de reforma, se propone que se elimine la Lista Nacional de plurinominales del Senado de 32 miembros, con lo que el Pleno se compondría no de 128 senadores sino de 96.

Tras las declaraciones públicas de integrantes de los partidos aliados que rechazan la propuesta de reforma electoral, el diputado morenista afirmó que si no apoyan la propuesta sólo sería un desarreglo institucional y confió en que seguirán apoyando las siguientes reformas.

“Lo que observamos en su propuesta hoy es coherencia, consecuencia y cumplimiento de sus compromisos que adquirió en campaña y que cuando tomó protesta dentro de los 100 puntos establecía esto que ahora presentó por la mañana.

“Yo digo que este esta propuesta es muy importante para la presidenta. Es una iniciativa presidencial en materia política electoral. Pero si no hubiese acompañamiento, es un desarreglo temporal institucional, que estoy seguro que en las otras votaciones nos seguirán acompañando. De hecho, el PT y el verde han sido acompañantes aliados en todo este año”, expresó.