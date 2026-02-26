EU ofrece 10 mdd por "La Rana" y "Aquiles", presuntos capos del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Recompensas del gobierno de EU por "La Rana" y "Aquiles", presuntos capos del Cártel de Sinaloa. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Cuatro días después del operativo que desembocó en la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la detención de los hermanos René y Alfonso Arzate García, "La Rana" y "Aquiles", presuntos capos del Cartel de Sinaloa en Tijuana.

El Departamento de Justicia informó que los dos hermanos fueron imputados por cargos de "narcoterrorismo", vinculados con el tráfico de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, pero también de ser responsables de secuestros y asesinatos en Baja California, y de lavar "millones de dólares" producto de sus actividades ilícitas.

"Además del tráfico de drogas, la imputación muestra su historial de corromper policías y funcionarios de México, de extorsionar negocios en la plaza de Tijuana, y su reputación de violencia extrema, que incluyen numerosos secuestros y asesinatos en Tijuana en nombre del Cartel de Sinaloa.

La administración de Donald Trump sigue así su campaña para atacar a los grupos criminales mexicanos, que el magnate incluyó en su lista de organizaciones terroristas internacionales en febrero de 2025.

El gobierno de Estados Unidos ha aplaudido las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en el combate contra sus líderes, incluyendo “El Mencho”, quien falleció en el operativo del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.