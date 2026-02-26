Onda de calor alcanzará temperaturas de hasta 45 grados el fin de semana en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el inicio de una onda de calor que se mantendrá el fin de semana en varias entidades del país.

Entre el viernes 27 y el lunes 2 de marzo prevalecerá en la mayor parte del país ambiente caluroso y el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades que alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, una línea seca interaccionará con un sistema frontal sobre el noreste mexicano ocasionando vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad, ocasionarán chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; todas con posibles descargas eléctricas.

En el resto del país, un anticiclón centrado sobre el noroeste mantendrá tiempo estable y ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y centro del territorio nacional.

Al final del periodo de pronóstico, el sistema frontal se desplazará hacia Estados Unidos, sin efectos en México.

Posibilidad de lluvias aisladas el viernes

El viernes, una circulación anticiclónica y el escaso contenido de humedad propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), iniciando en Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

No obstante, canales de baja presión y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Valle de México

Por la mañana, cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de dirección noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 28 de febrero al lunes 02 de marzo)

Durante el domingo y lunes, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional y una circulación anticiclónica en el golfo de México, ocasionarán vientos de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, mantendrá el ambiente muy caluroso en dichas regiones; además de ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el resto del país.

Se mantendrá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y sureste), Guerrero (centro), Morelos, Puebla (suroeste) y Oaxaca (oriente y sur), finalizando el día sábado en Baja California Sur.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en combinación con divergencia, generará lluvias y chubascos en zonas del norte, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, además del Estado de México y la península de Yucatán.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 27 de febrero:

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para el viernes 27 de febrero:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el viernes 27 de febrero:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 28 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (centro), Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 01 de marzo:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Zacatecas, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 02 de marzo: