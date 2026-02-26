“PAN y PVEM tienen derecho a no estar de acuerdo”: Sheinbaum sobre iniciativa de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN y el Verde “tienen el derecho a no estar de acuerdo, pero la gente va a saber quién defiende las listas de plurinominales y quién no”, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la iniciativa de reforma electoral que enviará este lunes.

A los empresarios les dijo que pueden estar seguros de que su propuesta de reforma no representa un retroceso en la democracia, al contrario, y tampoco genera ninguna incertidumbre y nada que signifique una afectación al clima de inversiones al país.

Este miércoles, cuando presentó la iniciativa en su conferencia, afirmó que se trataba de cambios de fondo y este jueves indicó:

Tampoco es que sean los grandes cambios, responde a dos peticiones de la gente: que desaparezca la lista de plurinominales y la reducción” de los costos del sistema electoral.

“¿Qué va a decir la gente? La presidenta cumplió y va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de conseguir una reforma electoral”.

La mandataria federal se quejó de que “estaban diciendo que íbamos al partido de Estado, que desaparece la representación proporcional”, lo cual, dijo, es falso porque en lugar de una lista, se propone que una mitad se vote por las listas, “ya todos van a ser decididos por la gente”.

Añadió que “ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas”, por lo que “el partido lo propone, pero lo decide la gente”.

El Ejecutivo federal enviará dicha reforma “probablemente a la Cámara de Diputados”, pero adelantó que “si hay quien no esté de acuerdo está bien”, pero su negociación no será para regresar a las listas.

Si hay partidos que no están de acuerdo pues que no estén de acuerdo, pero la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña que responde a esas dos solicitudes” y añadió que no quiere la democracia de las élites.

La presidenta Sheinbaum dijo que en el caso del 25 por ciento de la reducción en el sistema electoral estará distribuido entre los recortes al INE, a los OPLES, los partidos políticos, sueldos, salarios de diputados estatales y todo lo que les dan, porque también se busca unificar para que no se den casos de diputados en un estado que gane 500 mil pesos mensuales y los de otro estado tengan un salario de 50 mil pesos.