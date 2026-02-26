Pánico y movilización policiaca en CCH Sur tras amenaza en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una presunta amenaza publicada en redes sociales causó pánico entre la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en plantel Sur de la UNAM y una movilización policiaca la mañana de este jueves.

En redes sociales se difundió una foto de una pistola, un cuchillo y dos latas pequeñas, al parecer de gas pimienta, acompañados de la frase “la retribución viene pronto”, presuntamente usada por grupos incels cuando pretenden hacer un atentado.

El pánico llegó al plantel, ubicado en las avenidas Boulevard Cataratas y la calle Llanura, colonia Jardines del Pedregal San Ángel, alcaldía Coyoacán, cuando las imágenes empezaron a ser compartidas entre los alumnos. Algunos profesores decidieron suspender sus clases.

Las autoridades del CCH Sur activaron el protocolo de brigadas de vigilancia, apoyados por personal de seguridad de la UNAM.

Algunos padres de familia fueron al plantel por sus hijos, muchos se retiraron.?

En sus redes sociales, la Dirección del plantel informó que, derivado de una “presunta amenaza, difundida en redes, “se activaron de manera inmediata las acciones preventivas para salvaguardar la integridad de la comunidad y se hizo una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)”.

Agregó que se reforzaron las medidas de seguridad en los accesos al plantel. Además, se pusieron en marcha recorridos al interior de las instalaciones, por parte del personal de vigilancia y de las Brigadas Universitarias.?

La autoridad añadió que se contó con el apoyo de personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria y de la Dirección General del Colegio.

Por último, aseguró que el plantel se ya estaba “en actividades normales”.

Policía Cibernética analiza

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que policías acudieron al plantel debido a que “un usuario publicó una imagen en una red social con una supuesta amenaza”.

Por ello, destacó que la Policía Cibernética “ya realiza el análisis de la imagen y de la cuenta en la red social”, además de que se trabaja en coordinación con la Fiscalía capitalina y con las autoridades del plantel para evaluar los “riesgos reales”.

En tanto, dijo que se reforzó la presencia policial al exterior del inmueble para garantizar la seguridad de los alumnos.

La presunta amenaza se presentó en el CCH Sur a menos de un mes de que reiniciaron las clases presenciales en el plantel con medidas de seguridad reforzadas con torniquetes con identificador facial, botones de pánico, más luminarias y atención a la salud mental de los estudiantes.?

Estas medidas fueron instaladas por la demanda de estudiantes y padres de familia, luego de que el 22 de septiembre del 2025, un estudiante identificado con grupos incels agredió de muerte a otro con un arma punzocortante y lesionó a un trabajador que intentó detenerlo.