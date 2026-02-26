Ricardo Monreal garantiza que reforma electoral no se discutirá en fast track

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la discusión de la reforma electoral no se realizará en fast track.

En charla con medios, el diputado morenista también adelantó que se prevé que la reforma sea enviada a la Cámara de Diputados.

“Estoy en eso, desde ayer estoy conversando, pero realmente hasta en tanto se formalice la iniciativa que ya la presidenta hoy anunció que lo más probable es que llegue a la Cámara de Diputados. Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión.

“Entonces, una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa que presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, detalló.

Ricardo Monreal enfatizó que si las comisiones deciden realizar parlamentos abiertos respetarán su decisión, ya que, resaltó, es una reforma muy importante.

“Ya saben ustedes que siempre les otorgo autonomía a las... digo, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política siempre decidimos en la Junta que sean las comisiones las que decidan, pero no hay prisa, vamos a escucharlos y las comisiones el tiempo que quieren o el tiempo que decidan, vamos a hacerlo, vamos a permitirlo.

“No nos corre la prisa porque es una reforma muy importante y tenemos hasta tres meses antes de inicio del proceso, es decir, si en septiembre se inicia el proceso del 2027 se pueden realizar reformas constitucionales y legales tres meses antes, estamos hablando del mes de junio, julio y agosto, nos queda pues hasta el último día del mes de mayo”, explicó.