Sheinbaum agradece al presidente de la FIFA por la confianza en México como sede del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por declarar que tiene confianza en México para que siga siendo la sede del Mundial de futbol, este año; también reconoció el homenaje al Ejército previo a un partido amistoso.

La mandataria federal también habló del homenaje durante el partido amistoso México-Islandia que fue ofrecido a los elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida en el operativo para abatir a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“La verdad fue muy emotivo, primero agradecemos el homenaje, además fue un juego tranquilo, amistoso y este homenaje fue algo muy muy emotivo, la verdad para todos los que son parte de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, la Guardia Nacional, para todo mexicano, se han mostrado desde el domingo una gran cantidad de acciones de apoyo muy muy emotivas y lo de ayer fue realmente emotivo”.

