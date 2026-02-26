Sheinbaum critica a medios por publicar información falsa sobre la captura de "El Mencho"

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que medios como The New York Times publicaron artículos relacionados con la cantidad de información falsa. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE. MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que medios como The New York Times publicaron artículos relacionados con la cantidad de información falsa luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, lo que provocó pánico en mexicanos y turistas.

“Hubo mucha noticia falsa, ayer lo mostramos en el detector de mentiras y ayer incluso salieron varios artículos, salió uno en el NYT de la cantidad de noticias falsas internacionales sobre lo que pasó el domingo en México, muchísimas imágenes de inteligencia artificial que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo”, dijo esta mañana.

La mandataria federal agregó que “llama la atención que más allá de momentos donde han sacado reportajes con los que no estamos de acuerdo, en este caso llama la atención que el New York Times saque la cantidad de noticias falsas que se generaron en el mundo relacionado con lo que pasó el domingo”.

La presidenta llamó a los turistas y residentes de México que pueden venir a territorio mexicano porque está de moda y porque tendrá un mundial, que será una gran celebración a la que podrán acudan sin problemas.

El NYT publicó un video en el que hace un recuento de la desinformación en redes sociales que “proliferó rápidamente tras la muerte del principal líder del cártel por parte del ejército mexicano, lo que sembró el miedo y el caos entre residentes y turistas. Las autoridades mexicanas afirman que algunas imágenes generadas por inteligencia artificial y noticias falsas podrían estar vinculadas a actores criminales”.