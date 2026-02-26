TV Azteca solicita concurso mercantil en plena batalla legal para evitar el pago de 580 mdd en NY

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión de TV Azteca de solicitar pronto un concurso mercantil para realizar una “reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus empresas subsidiarias” ocurre en medio de la atropellada batalla legal que la televisora de Ricardo Salinas Pliego está librando en una corte de Nueva York, para evitar o retrasar el pago de cerca de 580 millones de dólares a un grupo de acreedores.

Hace tan solo dos días, el 24 de febrero, el despacho de abogados MoloLamken, que defiende a unos de los demandantes –reunidos en un fideicomiso del Bank of New York Mellon--, urgió al juez Paul Gardephe a terminar con la fase de evidencias, que TV Azteca alargó y empezar ya el juicio; el juez tiene hasta mañana, 27 de febrero, para entregar su respuesta.

“El abuso en el proceso de evidencias justifica aún más que la Corte permita ya el inicio del juicio sumario”, sostuvo el despacho en su carta, en poder de Proceso. En esta misiva, el despacho destacó que, entre los argumentos de su defensa legal, TV Azteca alegó que algunos de los acreedores de la televisora “conspiran con el gobierno mexicano y cabildean contra la defensa”.

De acuerdo con los abogados, desde noviembre pasado, TV Azteca ha presentado una serie de obstáculos para entorpecer el camino hacia el juicio, incluyendo seis peticiones al juez para pedir información al fideicomiso, seis solicitudes de interrogatorios, dos comisiones rogatorias y “más de 100 citaciones de terceros”, a los que se agregaron tres mociones obligatorias a los demandantes.

Aparte, los despachos que representan a los acreedores acusaron a TV Azteca de pretender continuar sus tácticas dilatorias “incluyendo solicitudes internacionales en México sobre su teoría de la conspiración y una campaña internacional para identificar a todos los beneficiarios finales de los bonos, solicitudes diversas al fideicomiso y sus beneficiarios finales, y peritajes”.

Los acreedores de TV Azteca presentaron su demanda en 2022, pero la televisora del Ajusco logró congelar el proceso legal durante tres años, presentando una suspensión otorgada por un juez de la Ciudad de México, que le autorizaba a no pagar sus deudas debido a la pandemia de Covid-19. Furiosos, los acreedores abrieron un arbitraje internacional contra el Estado mexicano, alegando que esta resolución judicial atentaba contra el T-MEC.

Este arbitraje sigue en curso, y en caso de perderlo, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo tendría que pagar un monto multimillonario a los acreedores de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

En noviembre pasado, la justicia de Nueva York desechó finalmente el valor legal del amparo, y obligó a TV Azteca a responder a las acusaciones. Acorralada por el pago inminente de más de 580 millones de dólares, la televisora replicó en Estados Unidos las estrategias dilatorias que las empresas de Ricardo Salinas Pliego han utilizado en México para evitar el pago de créditos fiscales, e inundaron al juez de solicitudes para alargar las resoluciones.

En un comunicado difundido por la mañana de este 26 de febrero, TV Azteca anunció que su consejo de administración decidió solicitar un concurso mercantil voluntario para “sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos”. Acto seguido, el vocero de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, publicó un mensaje en X donde anticipó que los “agoreros del caos y los nostálgicos del catastrofismo” querrán presentar el concurso mercantil como prueba de una “crisis profunda” de Salinas Pliego.

En el pasado, los abogados de Salinas Pliego ya utilizaron el concurso mercantil como negocio jugoso: en 2007, operaron en el concurso mercantil de la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal para redirigir el cobro de una póliza de seguros de más de 116 millones de dólares de la empresa ING hacia unas sociedades de papel constituidas en Europa, a través de las cuales el magnate era socio de Fertinal.