“Vean que somos de carne y hueso”: La Corte celebra en Chiapas su primera sesión itinerante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Vean que somos de carne y hueso”, dijo el ministro presidente Hugo Aguilar durante su discurso de agradecimiento e introducción a la primera sesión itinerante en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el municipio de Tenejapa, Chiapas.

Con siete ministros de manera presencial y dos conectados vía remota, la Corte celebró esta primera sesión en territorio frente a más de dos mil personas provenientes de la comunidad de La Calendaria y otros originarios de la demarcación, algunos de ellos con letreros a favor de la libre determinación y el derecho a tener presupuesto directo, en la plaza central de dicho municipio.

Al inicio, el ministro presidente pronunció un discurso celebrando el ejercicio y afirmó que “este es el nuevo rostro de la justicia”.

“Muchas veces en nuestras comunidades solo sentimos los efectos de alguna decisión cuando se aprueba una ley, cuando se hace un programa de gobierno o cuando se dicta una sentencia. Yo viví esta experiencia. En mi comunidad, llegaban los efectos de estas decisiones y solo sabíamos que había un poder ahí, a lo lejos, que tomaba esa decisión. Solo sabíamos que había una autoridad, ahí a lo lejos, que decidía los efectos que llegaban al pueblo. Y sobre la Suprema Corte, pues lejanamente sabíamos que había algunas personas que se llamaban jueces, magistrados o ministros. Era un tanto lejano y ajeno esta función que nosotros desarrollamos”, dijo.

“Por eso, la nueva Suprema Corte, ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia. Que ustedes vean cómo deliberamos, que ustedes sepan qué decimos, cómo reflexionamos y cómo tomamos la decisión. Este es el objetivo central de venir hasta acá”.

En esta ocasión, además de la toga de ministro, los integrantes del Pleno portaron telares con bordados tradicionales indígenas.

Durante el debate, los presentes escucharon la traducción de todo lo que decían los ministros en lenguas tzotzil y tzetzal, lo que alargó la sesión.

“Este es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades”, agregó Aguilar Ortiz.

LOS CASOS RESUELTOS

Para esta sesión fueron programados dos amparos en revisión y una controversia constitucional relacionados con derechos de las comunidades indígenas los estados de Chiapas, Hidalgo y Chihuahua.

Sin embargo, solo resolvieron los primeros dos. En el caso de Chiapas, se trató de un amparo en revisión tramitado por la comunidad de La Candelaria, ubicada en San Cristóbal de las Casas, que solicitó al Congreso del Estado reconocer formalmente su gobierno comunitario y su carácter como sujeto de derecho público, pero no recibió respuesta.

La Corte declaró que el Congreso incurrió en omisión legislativa relativa porque aunque existen artículos constitucionales y leyes que reconocen la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, las normas vigentes de Chiapas no establecen procedimientos claros ni mecanismos eficaces que permitan a las comunidades constituir y obtener el reconocimiento jurídico de sus gobiernos comunitarios ni de su personalidad como sujetos de derecho público.

Esto les impide tener coordinación directa con las autoridades estatales y municipales así como acceder directamente a un presupuesto público.

Por lo que la Corte ordenó al Congreso de Chiapas legislar para garantizar el autogobierno y la asignación y entrega directa de recursos a la comunidad.

En tanto que en la controversia constitucional relacionada con el estado de Hidalgo la SCJN reconoció el derecho del Congreso estatal a incorporar en su legislación a la charrería como patrimonio cultural inmaterial.