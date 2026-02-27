Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez en Mazatlán

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un nuevo asesinato de una mujer se registró en Sinaloa, con el homicidio de Rubí Patricia Gómez madre buscadora en Mazatlán, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el fraccionamiento Jabalíes.

La mujer pertenecía al colectivo de búsqueda Corazones Unidos por una Misma Causa, y según el parte preliminar de la Fiscalía General del Estado, su cuerpo presentaba heridas de arma punzo cortante.

El asesinato se da el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acude a Mazatlán para brindar su conferencia en donde presumió resultados en seguridad, entre ellos una presunta disminución de un 50 por ciento en homicidios dolosos con respecto al pico más alto en Sinaloa, ocurrido durante junio del año pasado.

Sin embargo, el mismo año pasado Sinaloa se ubicó como la entidad con más feminicidios en toda la República.

Por otra parte, el crimen coincide con la fecha en que el colectivo al que Rubí Patricia pertenece acudiría a búsqueda en El Verde, Concordia, lugar en donde se registró el hallazgo de los cuerpos sin vida de cinco de los 10 mineros de Vizsla Silver, privados de su libertad el 23 de enero último.

Esquela

La visita estaba planeada en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda, ente que ya ha coordinado los trabajos en la zona con colectivos locales desde el 21 de febrero, más de dos semanas más tarde del hallazgo de la primera fosa.