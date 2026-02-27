De la Fuente y zar antidrogas de EU discuten política bilateral sobre sustancias ilícitas y armas

La zar antidrogas de EU, Sara Carter, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Foto: X: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió hoy con Sara Carter, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, con quien habló sobre la política bilateral en materia de prevención del consumo de drogas, "basada en el respeto irrestricto la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el encuentro estuvo enfocado en campañas "preventivas de concientización" con enfoque en salud pública, pero también en "desarticular aún más las cadenas de suministro de sustancias ilícitas y el avance de los esfuerzos conjuntos para contener el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el tráfico de armas".

En el marco de los operativos entre los gobiernos de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum Pardo para atacar a los grupos criminales mexicanos, De La Fuente ha quedado al margen de la política de seguridad, cuyo liderazgo ha sido asumido por Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, o más recientemente por el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).