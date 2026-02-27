Detienen en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) capturó este viernes a Jorge Yáñez Polo, quien fuera el contador del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Yáñez Polo contaba con una orden de aprehensión luego de que no se presentó voluntariamente para cumplir prisión preventiva como acusado de presunta defraudación fiscal.

Mediante un operativo especial, Yáñez fue capturado en Querétaro la noche del viernes. En las siguientes horas sería trasladado a la Ciudad de México, según confirmó a Proceso una fuente enterada del operativo.

El excolaborador de Emilio Lozoya es señalado por evasión fiscal de un monto superior a los 28 millones de pesos, correspondientes al incumplimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre 2014 y 2018, por lo cual fue denunciado ante la FGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación, según se informó en diciembre de 2023.

En septiembre de 2020, Jorge Yáñez compareció ante un juez de control mediante videoconferencia (debido a la pandemia de covid-19) y al encontrarse elementos para vincularlo a proceso como presunto responsable de defraudación fiscal, se ordenó que se presentara voluntariamente para ser ingresado en el Reclusorio Norte, pero no lo hizo.

A raíz de esto, se giró una orden de aprehensión y desde entonces se encontraba prófugo; tras su captura este viernes será presentado ante un juez en la Ciudad de México.