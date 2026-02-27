La Cancillería pide a los mexicanos que eviten viajar a Israel e Irán

Un eventual ataque de Estados Unidos a Israel podría provocar una reacción contra Irán. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano urgió hoy a los mexicanos a evitar viajes hacia Israel e Irán, e invitó a los connacionales presentes en estos países a seguir las indicaciones de las autoridades locales, ante las señales de una posible escalada bélica en la región, detonada por un posible ataque de Estados Unidos.

En un comunicado, la Cancillería informó que los consulados se pusieron en contacto con la comunidad mexicana residente en Irán e Israel, pero que no han recibido peticiones de asistencia consular para regresar a México.

Más temprano en el día, los gobiernos de China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, tomaron medidas para resguardar a una parte de su personal diplomático en Israel, por temor ante las versiones sobre un posible ataque de Estados Unidos contra Irán, el cual podría provocar una respuesta de Teherán contra Israel, el principal aliado de Washington en Medio Oriente.