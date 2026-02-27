La Cancillería pide a los mexicanos que eviten viajar a Israel e Irán

Irán
La Cancillería pide a los mexicanos que eviten viajar a Israel e IránLa SRE tambien pidió a los mexicanos que están en esos países que sigan las indicaciones de las autoridades locales en caso de una escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano urgió hoy a los mexicanos a evitar viajes hacia Israel e Irán, e invitó a los connacionales presentes en estos países a seguir las indicaciones de las autoridades locales, ante las señales de una posible escalada bélica en la región, detonada por un posible ataque de Estados Unidos.
En un comunicado, la Cancillería informó que los consulados se pusieron en contacto con la comunidad mexicana residente en Irán e Israel, pero que no han recibido peticiones de asistencia consular para regresar a México.
Más temprano en el día, los gobiernos de China, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, tomaron medidas para resguardar a una parte de su personal diplomático en Israel, por temor ante las versiones sobre un posible ataque de Estados Unidos contra Irán, el cual podría provocar una respuesta de Teherán contra Israel, el principal aliado de Washington en Medio Oriente.