Marchan en Cuernavaca para exigir la localización de Kimberly Ramos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Al grito de “¡No estamos todas, nos falta Kim!” y “¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”, familiares, amigos y compañeros de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), marcharon en Cuernavaca para exigir al fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, su inmediata localización.

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron fallas sistemáticas de la Fiscalía, dilación en las investigaciones y falta de sensibilidad hacia las víctimas, lo que —advirtieron— agrava la angustia de quienes esperan noticias de la joven.

Cientos de personas se dieron cita en la Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar”, en el centro de la ciudad. La mayoría eran universitarias y universitarios; amigas y amigos, compañeras y compañeros que acudieron vestidos de blanco, con playeras y gorras del mismo color. Portaban cartulinas con mensajes como “Porque tu vida importa, exigimos tu regreso, Kimberly” y #HastaEncontrarteKimberly.

Durante la concentración, la consigna “¡justicia, justicia!” se repitió de forma constante.

Exigencia de justicia

Kimberly, de 18 años, cursa el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. El viernes pasado acudió a clases, pero perdió contacto con su familia, informó su tío Ernesto Ramos. Fue vista por última vez al abordar la ruta número 1 sobre la avenida Morelos; en un mensaje enviado a su madre indicó que había llegado a su facultad, en el Campus Chamilpa. Después de eso dejó de comunicarse y no regresó a casa.

Desde los primeros días, familiares, amigas y amigos activaron una campaña en redes sociales con el hashtag #HastaEncontrarteKimberly, en la que difundieron su fotografía y señas particulares para apoyar en su localización.

“Hoy venimos a marchar porque la Fiscalía no da avances. Desde la tarde del viernes acudimos a la Fiscalía para iniciar la denuncia; sin embargo, fue hasta el sábado cuando nos atendieron. Desde entonces no hay avances y otras autoridades tampoco nos apoyan”, señaló Ramos.

El familiar explicó que, desde la presentación de la denuncia, las autoridades no han informado de resultados concretos en la búsqueda ni han brindado datos claros a la familia, lo que incrementa la preocupación por la integridad de la joven.

“La Fiscalía sigue sin avances; el tiempo es vital. Estamos cansados de que solo nos digan que ‘están en ello’ o que ‘no desesperemos’. Exigimos respuestas concretas y que la localicen ya”, añadió.

Durante la movilización, las y los manifestantes solicitaron la intervención directa de la rectora de la UAEM, Viridiana Hernández León, ante la gobernadora Margarita González y el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar, para agilizar la búsqueda.

Al frente del contingente, compañeras y compañeros portaban una ficha de búsqueda gigante con los datos de Kimberly: 18 años, 1.58 metros de estatura, complexión media, tez blanca, ojos café claro y cabello castaño claro, lacio, a media espalda. Vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra azul marino con cierre gris, tenis blancos y llevaba una bolsa negra de mano. Ficha de búsqueda

Como señas particulares, tiene cicatriz en la ceja izquierda, perforaciones en ambas orejas y una cicatriz en la parte media de la cabeza producto de una caída; además, presenta una muela encimada del lado izquierdo.

Este 26 de febrero, seis días después de la desaparición, la marcha partió del campus universitario hacia el Zócalo de Cuernavaca. Las y los manifestantes, en su mayoría vestidos de blanco y con gorritas del mismo color, avanzaron con pancartas y consignas, lo que provocó el cierre de avenidas principales como Morelos Sur y atrajo la atención de autoridades estatales.

El contingente llegó hasta las puertas del Palacio de Gobierno, donde increpó al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, para exigir apoyo en la localización de Kimberly y garantías de seguridad para la comunidad universitaria. Una de las manifestantes expresó:

“Pensemos que todos tenemos familia, todos tenemos hermanos, hermanas… un segundo es vida, licenciado”.

Maldonado respondió: “Seguiremos al pendiente y siempre al pendiente de todas las causas. Con mucho gusto, y me da gusto saludarlos”.

Posteriormente, estudiantes realizaron un mitin frente al Palacio. Criticaron la actuación de la gobernadora en materia de seguridad y lamentaron la ausencia de la rectora Hernández durante la movilización.

Recordaron que, en otro caso, tampoco hubo acompañamiento institucional de la UAEM ni de la rectora ,tras el feminicidio de una estudiante de Psicología el año pasado.

Las y los manifestantes advirtieron que cualquier represalia de la Rectoría o de docentes será denunciada públicamente.

Más tarde, el contingente se dirigió a la colonia Las Palmas, donde se ubica la sede de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), para exigir que se intensifique la búsqueda.

Durante el trayecto mantuvieron consignas como “Viva, se la llevaron viva, la queremos”, y reiteraron la urgencia de localizarla y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad universitaria.

Ernesto Ramos subrayó que el tiempo es determinante para el avance de la investigación y pidió a las autoridades acelerar las diligencias y mantener comunicación constante con la familia.

Hasta el momento, Kimberly Ramos continúa desaparecida. Las autoridades han llamado a la ciudadanía a aportar información confiable que contribuya a su localización.

Las y los manifestantes afirmaron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas claras de la Fiscalía y advirtieron que no se retirarán hasta que se concreten acciones efectivas para encontrarla y proteger a la comunidad universitaria.

Tras la protesta, la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Gobierno sostuvieron reuniones con los padres de Kimberly.

Horas más tarde, la Fiscalía informó que continúa activo el protocolo de búsqueda para localizar a Kimberly Joselin Ramos Beltrán, reportada como desaparecida desde el 21 de febrero de 2026, fecha en que sus familiares presentaron la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

De acuerdo con el comunicado oficial, se han realizado diversos actos de investigación y reuniones con familiares y personas de su entorno cercano. La institución reiteró que mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de dar con su paradero y reintegrarla con su familia.