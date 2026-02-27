Mujeres con Bienestar 2026 Estado de México: cuándo depositan y cómo hacer el manifiesto

El manifiesto de permanencia es requisito para continuar en Mujeres con Bienestar Estado de México 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México mantiene en expectativa a miles de beneficiarias ante el inicio del calendario de pagos correspondiente a 2026. De acuerdo con las reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2026, el apoyo económico se entrega de manera bimestral por un monto de 2 mil 500 pesos a mujeres de entre 18 y 59 años en condición de vulnerabilidad.

El esquema establece que los depósitos se realizan de forma escalonada, conforme a la programación definida por la Secretaría de Bienestar estatal y el comité responsable del padrón. En ejercicios anteriores, la dispersión del primer bimestre se efectuó entre febrero y marzo, dependiendo de la validación administrativa y la suficiencia presupuestal.

Para 2026, la dependencia estatal informó que la liberación del recurso está sujeta a la actualización del padrón y a la ratificación de permanencia de beneficiarias inscritas en años previos. Hasta el cierre de febrero, la autoridad no ha publicado un calendario con fechas exactas por letra o grupo, por lo que el próximo pago podría reflejarse una vez que concluya el proceso de verificación interna.

Las beneficiarias pueden consultar el saldo de su tarjeta mediante la aplicación oficial del programa, en cajeros automáticos o a través de los canales digitales habilitados por el Gobierno del Estado de México. La Secretaría de Bienestar estatal indicó que cualquier información oficial sobre fechas se difundirá exclusivamente en sus plataformas institucionales.

¿Es obligatorio el manifiesto de permanencia en 2026?

Las reglas de operación vigentes establecen que las mujeres que ya forman parte del padrón deben presentar un Manifiesto de Permanencia para continuar dentro del programa durante 2026. El documento funciona como un mecanismo de ratificación y actualización de datos.

El acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México señala que la continuidad no es automática. La autoridad debe verificar que las beneficiarias cumplan con los criterios socioeconómicos y administrativos establecidos, además de confirmar la disponibilidad presupuestal para cubrir los apoyos del ejercicio fiscal correspondiente.

El Manifiesto de Permanencia permite a la Secretaría de Bienestar estatal confirmar que la beneficiaria mantiene su residencia en alguno de los 125 municipios del estado, que conserva las condiciones declaradas al momento de su registro y que no recibe otro apoyo incompatible con el programa.

El proceso de ratificación se integra como parte de la actualización anual del padrón. En caso de no presentar el manifiesto en los plazos definidos por la convocatoria correspondiente, la beneficiaria puede quedar sujeta a revisión o baja temporal, según lo previsto en las disposiciones oficiales.

La dependencia estatal también establece que la recepción del manifiesto no garantiza la continuidad automática, ya que el comité técnico realiza la validación final conforme a los criterios de elegibilidad. Entre estos se encuentran la situación de vulnerabilidad, la carencia de acceso a seguridad social y la residencia comprobable en el Estado de México.

Requisitos y operación del programa en 2026

El programa Mujeres con Bienestar tiene como objetivo otorgar apoyo económico bimestral y acceso a servicios complementarios, como asistencia médica, apoyo psicológico, asesoría jurídica y programas educativos, según lo establecido en las reglas de operación.

Para 2026, los lineamientos publicados en la Gaceta indican que el padrón puede actualizarse mediante convocatorias, procesos de revisión documental y mecanismos de verificación domiciliaria cuando la autoridad lo considere necesario.

El apoyo económico se deposita en una tarjeta bancaria asignada a cada beneficiaria. La dispersión se organiza por bloques para facilitar la operación financiera. La Secretaría de Bienestar estatal informó que cualquier modificación en fechas o requisitos se comunicará por medios oficiales.

En años anteriores, la dependencia ha señalado que la programación de pagos puede ajustarse por procesos administrativos internos o por adecuaciones presupuestales aprobadas por el Congreso local.

Qué deben hacer las beneficiarias

Las mujeres inscritas en el programa deben:

Verificar si forman parte del padrón vigente 2026.

Presentar el Manifiesto de Permanencia en los plazos que determine la convocatoria.

Mantener actualizados sus datos personales.

Consultar únicamente fuentes oficiales para conocer fechas de pago.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México reiteró que no solicita pagos ni intermediarios para la gestión del programa y que cualquier trámite es gratuito.

Hasta el momento, la autoridad estatal no ha difundido una fecha específica para el próximo depósito del primer bimestre de 2026. La dispersión dependerá de la conclusión del proceso de validación del padrón y del cumplimiento de los lineamientos publicados en la Gaceta oficial.