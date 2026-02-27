PAN defiende a Cabeza de Vaca: “Es persecución política”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN, expresó su apoyo a su militante, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas que enfrenta diversos cargos de naturaleza penal.

A través de un comunicado, la dirigencia que encabeza Jorge Romero Herrera aseguró que el caso que se le imputa ya es cosa juzgada, además de que otras dos personas inicialmente señaladas fueron absueltas, por lo que la reactivación del asunto carece de sustento jurídico.

De hecho, el PAN contraataca:

“Es evidente que estamos frente a una persecución política como represalia directa por haber denunciado el llamado huachicol fiscal y haber presentado información y pruebas ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Este patrón de actuación confirma el uso faccioso de las instituciones para castigar a quienes incomodan al poder”.

El PAN asegura que usar el aparato de Estado para intimidar, desacreditar y perseguir opositores políticos constituye una grave amenaza a la democracia.

El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por revocar el amparo concedido a García Cabeza de Vaca, una decisión unánime aunque con votos concurrentes por diversas precisiones técnicas de las y los ministros.