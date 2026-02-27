Reforma electoral es una “regresión” y arriesga confiabilidad de la democracia: Consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del debate por convertir las 300 juntas distritales del INE en órganos temporales, los consejeros Arturo Castillo y Jaime Rivera advirtieron que esta propuesta, incluida en la reforma electoral, es una “regresión” y pone en riesgo la confiabilidad de la democracia en México.

El pasado miércoles 25 de febrero el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, presentó la iniciativa de la reforma electoral durante la conferencia matutina.

Como respuesta, el consejero Jaime Rivera Velázquez aseguró que modificar la estructura actual del órgano electoral sería retroceder hasta 45 años:

“El mejor mecanismo para organizar elecciones imparciales, eficientes y confiables son las juntas distritales permanentes integradas por profesionales de carrera, como hoy existen. Volver a los comités electorales temporales sería una regresión de 45 años”.

Por su parte, Arturo Castillo Loza profundizó en que esto implicaría que el INE no pueda hacerse cargo de vigilar los gastos de los partidos políticos:

“Afectas directamente también las capacidades fiscalizadoras del Instituto, porque estas juntas tienen personal de fiscalización que están todo el tiempo haciendo recorridos y viendo cómo están gastando los partidos”.

También conllevaría que no se tenga pleno conocimiento sobre quién puede votar, en dónde y por quién:

“Afectas la geografía electoral; es decir, no sólo la vigilancia y el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana, que finalmente responden a estas juntas a nivel regional administrativamente, sino que además afectas la capacidad que tiene el Instituto para actualizar la geografía electoral y la geografía electoral”.

“Si eliminas la profesionalización y el trabajo permanente de estas estructuras, afectas directamente la confiabilidad de la democracia en México”, resaltó.

La consejera Dania Ravel también se sumó a la desaprobación de la reforma laboral, señaló que el contrato temporal en los procesos electorales podría generar la llegada de personas que cuenten con el nivel de especialización necesaria, así como otros con algún interés partidista al Instituto:

“Puede hacer que esto ponga en riesgo la imparcialidad con la que tiene que actuar la autoridad electoral”, advirtió a El Financiero.

Además, significaría un movimiento en el número de trabajadores y el presupuesto del árbitro electoral, en el que actualmente laboran cerca de 13 mil personas, según Ravel.

“También habría que ver, pues el tema de sus derechos laborales. Hay personas que llevan mucho tiempo trabajando aquí y por supuesto que eso implicaría una presión presupuestal para el instituto, para darle lo que les corresponda de compensación o liquidación”.

¿Cuáles son los 10 puntos que contempla la Reforma Electoral?

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los puntos que conforman la reforma electoral son: