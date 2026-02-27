Rescatan a dos leones africanos y dos guacamayas en Celaya

CELAYA, Gto. (apro).- Autoridades federales y estatales rescataron dos leones africanos y dos guacamayas que se encontraban en cautiverio al interior de una finca en la comunidad Arboleda de San Rafael de este municipio.

La Secretaría de Seguridad y Paz dio a conocer que, durante patrullajes preventivos en la zona, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado descubrieron el inmueble donde se encontraban los animales consideradas especies exóticas y protegidas.

Los policías estatales dieron aviso a la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA), realizaron la inspección y al no acreditar la documentación que demostrara su procedencia y posesión legal, la dependencia federal aseguró las especies, mientras continúan las acciones legales.

En la finca encontraron una leona africana de 8 años, un león africano de seis años, y dos guacamayas, macho y hembra, de 13 años.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz el valor comercial estimado de las especies supera los 420 mil pesos. "Más allá del aspecto económico, se trata de ejemplares cuya posesión está regulada por la Ley General de Vida Silvestre y requiere permisos, así como condiciones adecuadas para su manejo y resguardo", señaló la dependencia estatal.

En las fotografías difundidas por la dependencia estatal se puede ver a los animales en jaulas, con mallas ciclónicas para mantenerlos en cautiverio.

En el operativo para el aseguramiento y rescate de las especies participó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, la PROFEPA y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

"Reconozco el trabajo técnico de PROFEPA como autoridad competente en materia ambiental y la coordinación interinstitucional que garantizó una intervención segura y conforme a la ley", dijo el secretario de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato en una publicación de redes sociales.