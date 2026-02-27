Somos México solicita al INE su registro como partido político

Emilio Álvarez Icaza entregó en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la solicitud para que Somos México sea reconocido como partido político. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación Personas Sumando en 2025, mejor conocida como Somos México, solicitó hoy su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al que presentó documentos que dan cuenta de la organización de más de 200 asambleas distritales y de la afiliación de más de 257 mil personas.

La organización, que reivindica una postura socialdemócrata y busca captar a los electores descontentos con Morena y con la oposición, nació a raíz del movimiento que surgió en defensa del INE durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Es encabezada por figuras de oposición. Algunas de ellas vienen del entorno partidista, como su presidente Guadalupe Acosta Naranjo, quien lleva cerca de cuatro décadas en la política, o su secretaria general, Cecilia Guadalupe Soto González, quien fuera candidata presidencial por el Partido del Trabajo (PT) en 1994.

Otras provienen del activismo, como Mariclaire Acosta y Emilio Álvarez Icaza, y el resto combina a exfuncionarios e integrantes de la sociedad civil; su Consejo Consultivo está integrado por tres exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cosío--, o el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, o María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).