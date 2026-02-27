Sueldos, sobornos y flores para San Juditas: lo que se sabe de la "narconómina" de "El Mencho"

Periódicos un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Foto: AP / Jon Orbach

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Sueldos de 4 mil pesos semanales para sicarios, presuntos sobornos que cubrían el 20% de la nómina policial de Tapalpa, Jalisco y gastos de 600 mil dólares en regalos para sus nietos, son algunos de los pagos contabilizados en la "narconómina" de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hallada en la cabaña donde se refugiaba.

De acuerdo con los registros encontrados por la Fiscalía General de la República (FGR) y consultados por “El Universal”, el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenía un minucioso control no solo de la venta de droga, sino de cada centavo invertido en el mantenimiento de la organización criminal.

Los documentos, escritos tanto a mano como a computadora, fueron descubiertos tras el operativo del pasado 22 de febrero en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde fue abatido Oseguera Cervantes.

Las autoridades incautaron las instalaciones del narcotraficante, donde además de la “narconómina”, hallaron alimentos y múltiples dosis del medicamento Tationil Plus.

El ejército de “El Mencho”: apodos y jerarquías

Las hojas de contabilidad desglosan una estructura piramidal con sueldos fijos semanales. Según los documentos, los comandantes recibían entre 6 mil y 7 mil pesos, mientras que los pistoleros (denominados "muchachos de choke") ganaban 4 mil pesos. Por su parte, los halcones –dedicados a la vigilancia– recibían entre 2 mil 500 y 4 mil pesos.

Las listas revelan una larga red de operadores con alias como:

Seguridad y choque: "TragaBalas", "Maluma", "Matrix", "Pichichi", "Dólar", "Chapo", "Bruja", "Huesos" y "Lucifer".

Mandos regionales: se mencionan a figuras como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo"; Francisco Javier Gudiño Haro, alias "La Gallina"; Jesús Ambriz Cano, alias "El Yogurt" y Hugo César Macías Ureña, alias "El Tuli".

Este último era el operador financiero de Oseguera Cervantes, quien manejaba gastos de hasta 300 mil pesos, antes de morir en un operativo en el municipio Autlán de Navarro, el mismo día que “El Mencho”.

El supuesto precio de la autoridad

Uno de los hallazgos más alarmantes en los registros es el supuesto pago a las autoridades. El cártel habría destinado 138 mil pesos mensuales a la policía de Tapalpa, lo que representa el 20% de la nómina oficial de seguridad pública del municipio.

También figuran pagos a las regiones de Chiquilistlán, 86 mil pesos, y Atemajac de Brizuela, 46 mil pesos.

De acuerdo con “El Universal”, los documentos también cuentan un apartado de pagos al "Gobierno", bajo nombres clave como:

"Lic. Wuera": 40 mil pesos.

"PGR" (ahora FGR): 15 mil pesos.

"Judas": 30 mil pesos.

"GN Mich" (Guardia Nacional en Michoacán): un presunto pago de 650 mil pesos.

Sobre el inventario: "Frío", "Verdura" y "Soda".

Las imágenes de la “narconómina”, capturadas por “El Universal”, muestran que el grupo utilizaba nomenclaturas específicas para sus productos ilícitos. En las tablas de "Ganancia Mes Diciembre", se registran ingresos de más de 8.7 millones de pesos solo en Tapalpa por la venta de sustancias etiquetadas como:

"Frío"- metanfetamina (de la cual se reportaron salidas de hasta mil kilos en un mes).

"Verdura" o "Mota" - marihuana.

"Suave" o "Soda" - cocaína.

"Fina" - posiblemente heroína o fentanilo.

Incluso el negocio de las máquinas tragamonedas ("maquinitas") en Tapalpa generaba ganancias mensuales de 500 mil pesos.

Gastos domésticos y devoción: de los nietos a San Judas

Los documentos también exhiben los gastos personales y sociales del líder criminal:

Familia: se registraron 600 mil dólares bajo el concepto de "regalos de nietos".

Iglesia: "El Mencho" destinaba 50 mil pesos en flores para San Juditas.

Apoyo social: se pagaron 210 mil pesos para las posadas del cártel en 2025, además de apoyos médicos y para fiestas patronales –que rondaban los 50 mil pesos cada uno– en comunidades como Bramador y La Pintada.

Servicios: el control llegó incluso a contabilizar 152 cortes de cabello por un total de 18 mil 240 pesos.

Las evidencias visuales

En las imágenes se muestran varios formatos de registro:

Registros manuscritos: listas de "salidas de frío" (drogas) escritas en hojas de cuaderno, vinculando kilos de producto con nombres como "Cipriano", "Guzmán" y "Diablo Talpa".

Formatos digitales: tablas de Excel que detallan los gastos operativos de Tapalpa, incluyendo el mantenimiento de una "Tacoma gris" y una "Tacoma azul", así como el pago por el uso de antenas de comunicación (621 mil pesos en un mes).

Balance final: una de las hojas escritas a mano reveló que, tras descontar todos los gastos operativos, el CJNG obtuvo una ganancia "limpia" de 15 millones 627 mil 774 pesos durante el mes de diciembre de 2025, considerando únicamente sus operaciones en Cocula y Tapalpa.

La documentación, ahora de consulta pública, demostró que el CJNG funge como una corporación criminal, cuya logística financiera permea tanto la estructura social como gubernamental en diversas zonas del país.