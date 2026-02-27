Tras colapso de gradas en la Ibero, senadora morenista pide investigación de Profeco

La morenista Cynthia López Castro y el momento del colapso de las gradas en la Ibero. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras el colapso de una grada en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, donde se lesionaron 33 estudiantes mientras se tomaban su foto de graduación, la senadora de Morena, Cynthia López Castro, pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una investigación a las empresas que colocan estructuras para eventos.

La legisladora detalló que, como presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Senado, se pondrá en contacto con la Profeco para que inicie una investigación sobre las empresas que rentan, montan e instalan gradas y estructuras para eventos públicos y privados.

“Quien cobra por montar una estructura tiene la obligación legal y moral de garantizar que sea segura.

“Cuando alguien paga por un servicio, paga por seguridad. La defensa del consumidor no es solo un tema de precios o contratos: es proteger la integridad física de las personas frente a servicios mal prestados”, detalló.

López Castro resaltó que este no es un hecho aislado ya que, recordó, que el 5 de abril de 2025, durante el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario, colapsó una estructura que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes cubrían el evento.

La senadora morenista también informó que, de ser necesario, legislará para que nunca más por negligencia se ponga en riesgo la vida los asistentes a esos eventos.