Beca Rita Cetina para útiles y uniformes 2026: paso a paso para registrarse

Así puedes inscribirte a la Beca Rita Cetina 2026 y descargar tu comprobante de registro para recibir apoyo para útiles y uniformes.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el registro para la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles escolares correspondiente a 2026. El trámite se realiza en línea y está dirigido a madres, padres o tutores de estudiantes inscritos en primarias públicas del país.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

El periodo de registro se estableció del 2 al 19 de marzo de 2026 a través del portal oficial becaritacetina.gob.mx. Las autoridades indicaron que el apoyo consiste en un pago anual de 2,500 pesos por estudiante, destinado a cubrir gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La SEP informó que el trámite no tiene costo y que debe realizarlo directamente la persona responsable del menor. El estudiante debe estar inscrito en una escuela pública en modalidad escolarizada y no recibir otra beca federal con el mismo propósito.

Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina 2026

El programa está dirigido a estudiantes de primaria pública. El registro lo realiza la madre, padre o tutor legal del menor.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Que el estudiante esté inscrito en una primaria pública.

Que el tutor cuente con identificación oficial vigente.

Que el menor no reciba otro apoyo federal destinado a uniformes o útiles escolares.

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) tanto del tutor como del estudiante.

Las autoridades señalaron que toda la información proporcionada en el sistema debe coincidir con los datos oficiales para evitar inconsistencias durante la validación.

Documentos necesarios para el registro en línea

Antes de ingresar al portal, la SEP recomienda tener a la mano la documentación necesaria para completar el formulario.

Del tutor:

CURP.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico activo.

Del estudiante:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

La CCT es un dato obligatorio para vincular al alumno con su plantel. En caso de no conocerla, puede consultarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP mediante la búsqueda por entidad y nombre de la escuela.

Paso a paso para registrarse en la Beca Rita Cetina 2026

El proceso se realiza completamente en línea y consta de varias etapas.

1. Crear o ingresar con cuenta Llave MX

El tutor debe ingresar al portal oficial e iniciar sesión con su cuenta Llave MX. Si no cuenta con una, el sistema permite crearla con datos personales y validación de identidad.

2. Registrar los datos del tutor

Una vez dentro de la plataforma, el sistema solicita capturar la información del tutor. En esta etapa se cargan los archivos digitales de la identificación oficial y del comprobante de domicilio, además de confirmar teléfono y correo electrónico.

3. Dar de alta al estudiante

Posteriormente, el tutor debe registrar al menor. El sistema solicita la CURP del estudiante y la CCT del plantel. Tras validar los datos, se selecciona el grado y turno correspondientes.

4. Revisar información y enviar solicitud

Antes de finalizar, la plataforma permite revisar los datos capturados. El tutor debe confirmar que la información sea correcta y aceptar los términos del programa.

5. Descargar el comprobante de registro

Al concluir el trámite, el sistema genera un comprobante o folio de registro. Las autoridades recomiendan descargarlo y conservarlo, ya que funciona como respaldo del proceso.

Qué ocurre después del registro

Una vez cerrado el periodo de inscripción, las autoridades realizan la validación de datos. El programa contempla la entrega del apoyo mediante tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el calendario operativo, la entrega de tarjetas se prevé entre junio y julio de 2026. El depósito del apoyo anual de 2,500 pesos se realizaría en agosto de 2026, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Las autoridades indicaron que cualquier aviso relacionado con el programa se dará a conocer a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del portal de la beca.

Recomendaciones para evitar errores en el registro

La SEP pidió a los tutores verificar que la CURP esté actualizada y que el nombre del estudiante coincida con los registros escolares. También recomendó capturar correctamente la CCT y revisar que los archivos cargados sean legibles.

El registro únicamente se realiza en el sitio oficial. Las autoridades reiteraron que no existen gestores ni intermediarios autorizados para llevar a cabo el trámite.

La Beca Rita Cetina para uniformes y útiles 2026 forma parte de los apoyos dirigidos a estudiantes de educación básica, con el objetivo de contribuir a los gastos escolares al inicio del ciclo.