En México, más de 18 mil personas están a la espera del trasplante de un órgano o tejido: CENATRA

La directora General del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia. Foto: Secretaría de Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Al corte de noviembre de 2025, en el Registro Nacional de Trasplantes había una lista de 18 mil 912 personas que esperan recibir un órgano o tejido con el que puedan sobrevivir a una enfermedad grave, informó la directora General del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia.

En el contexto del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud (SSA) difundió una entrevista con la funcionaria quien explicó que “una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplante de órganos sólidos y beneficiar a cientos más”.

Añadió que la donación “es un acto de solidaridad que brinda esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan”.

La funcionaria destacó que el CENATRA impulsa la campaña “Por un México sin lista de espera” para decir sí a la donación de órganos.

El compromiso, dijo, es “incrementar el número de trasplantes que se realizan en México, mediante el fortalecimiento de la cultura de la donación voluntaria y solidaria, para garantizar mayor equidad, cobertura y eficacia en el acceso a órganos y tejidos”.

Erro Aboytia resaltó que, desde el CENATRA, se impulsan campañas permanentes de concientización, para que las personas tomen la decisión de donar órganos o tejidos en vida o después de la muerte.

El mensaje central de la campaña del 2026, afirmó, es decir “sí” a la donación, bajo el lema “Por un México sin lista de espera”.

Llama a conversar con la familia

La directora del CENATRA llamó a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar en vida o después del fallecimiento.

Y es que, conforme a la legislación vigente, son los familiares quienes tienen la última palabra en el momento de autorizar la donación.

La funcionaria destacó que, más del 70% de los trasplantes que se hacen en México son en hospitales públicos. Entre ellos, destacan el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Se trata de dos de los cinco primeros institutos que realizan más trasplantes hepáticos desde el 2021 a la fecha.

Además, actualmente existen alrededor de 480 establecimientos autorizados para procuración y/o trasplante de órganos y tejidos, con licencias sanitarias otorgadas conforme a las normas y requisitos establecidos por la autoridad sanitaria federal.

El registro

Las personas interesadas en registrarse como donantes voluntarios lo pueden hacer través de la plataforma oficial del CENATRA, https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php.

Ahí podrán manifestar su deseo de ser donadores de órganos y tejidos.

Después de registrarse, tienen la posibilidad de descargar la Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos y de reponerla en caso de pérdida.