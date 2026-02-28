Trasplante de órganos
En México, más de 18 mil personas están a la espera del trasplante de un órgano o tejido: CENATRA“Una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplante de órganos sólidos y beneficiar a cientos más”, informó la directora del Centro Nacional de Trasplantes.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Al corte de noviembre de 2025, en el Registro Nacional de Trasplantes había una lista de 18 mil 912 personas que esperan recibir un órgano o tejido con el que puedan sobrevivir a una enfermedad grave, informó la directora General del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia.
En el contexto del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud (SSA) difundió una entrevista con la funcionaria quien explicó que “una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplante de órganos sólidos y beneficiar a cientos más”.
Añadió que la donación “es un acto de solidaridad que brinda esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan”.
La funcionaria destacó que el CENATRA impulsa la campaña “Por un México sin lista de espera” para decir sí a la donación de órganos.
El compromiso, dijo, es “incrementar el número de trasplantes que se realizan en México, mediante el fortalecimiento de la cultura de la donación voluntaria y solidaria, para garantizar mayor equidad, cobertura y eficacia en el acceso a órganos y tejidos”.
Erro Aboytia resaltó que, desde el CENATRA, se impulsan campañas permanentes de concientización, para que las personas tomen la decisión de donar órganos o tejidos en vida o después de la muerte.
El mensaje central de la campaña del 2026, afirmó, es decir “sí” a la donación, bajo el lema “Por un México sin lista de espera”.
Llama a conversar con la familia
La directora del CENATRA llamó a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar en vida o después del fallecimiento.
Y es que, conforme a la legislación vigente, son los familiares quienes tienen la última palabra en el momento de autorizar la donación.
La funcionaria destacó que, más del 70% de los trasplantes que se hacen en México son en hospitales públicos. Entre ellos, destacan el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.
Se trata de dos de los cinco primeros institutos que realizan más trasplantes hepáticos desde el 2021 a la fecha.
Además, actualmente existen alrededor de 480 establecimientos autorizados para procuración y/o trasplante de órganos y tejidos, con licencias sanitarias otorgadas conforme a las normas y requisitos establecidos por la autoridad sanitaria federal.
El registro
Las personas interesadas en registrarse como donantes voluntarios lo pueden hacer través de la plataforma oficial del CENATRA, https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php.
Ahí podrán manifestar su deseo de ser donadores de órganos y tejidos.
Después de registrarse, tienen la posibilidad de descargar la Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos y de reponerla en caso de pérdida.