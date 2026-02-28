Ernestina Godoy exige renuncia de cerca de la mitad de delegados de la FGR en distintos estados

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, pidió las renuncias de cerca de la mitad de los actuales delegados de la Fiscalía Genreral de la República (FRG) en los estados, los cuales deberán dejar sus cargos de inmediato, con efecto al 1 de marzo.

Proceso conoció que, por lo pronto, serían 15 los delegados que dejarán sus cargos. Entre ellos figuran el de Michoacán, Hidalgo, Nuevo León y la Ciudad de México.

Asimismo, Godoy contempla cambios de titulares en las delegaciones de la FGR en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Durango y presumiblemente Jalisco.

La comunicación oficial en la que se notifican dichos cambios se conoció el sábado 28 desde temprano entre personal de la FGR, y requiere las renuncias inmediatas de dichos funcionarios, así como que sus respectivas oficinas deben quedar desocupadas para los nuevos titulares el lunes 2 de marzo.

Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR en diciembre pasado, tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en Reino Unido.