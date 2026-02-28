La narconómina de “El Mencho” detalla pagos a militares, policías, sicarios, halcones...

Una de las hojas con gastos del CJNG. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales hallaron en la cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, una “narconómina” que detalla el costo del financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo pagos a halcones, sicarios y presuntos sobornos a autoridades.

El pasado 22 de febrero, autoridades llevaron a cabo un operativo en las cabañas de Tapalpa, Jalisco, donde se escondía el líder del CJNG, quien intentó huir hacia una zona boscosa, pero fue localizado herido entre la maleza luego de un violento enfrentamiento. “El Mencho” falleció debido a la gravedad de sus heridas mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

El rastro financiero dentro de la cabaña

Tras el abatimiento del líder criminal, las fuerzas federales revisaron las instalaciones de “El Mencho”, ubicadas dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde encontraron alimentos, medicamento Tationil Plus, lanzacohetes RPG e incluso una “narconómina” que desplegaba la maquinaria operativa del cártel.

De acuerdo con los registros a los que tuvo acceso El Universal, la estructura financiera hallada en las cabañas contemplaba pagos sistemáticos a halcones, operadores, sicarios, entre otros. Los documentos, escritos tanto a mano como en computadora, también exhiben supuestos sobornos a policías, fiscales y militares.

En las hojas se registró que cártel destinaba 138 mil pesos mensuales a la policía de Tapalpa, cifra que representa aproximadamente el 20% de la nómina oficial de seguridad pública de dicho municipio.

Otros ayuntamientos como Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela también figuran con pagos de 86 mil y 46 mil pesos, respectivamente. Incluso la Guardia Nacional aparece en los registros con presuntos pagos de hasta 650 mil pesos en la zona de Michoacán.

Los sueldos y el control territorial

De acuerdo con la información difundida por El Universal, los sueldos de la base operativa del CJNG se dividían por jerarquías:

Comandantes: recibían entre 6 mil y 7 mil pesos semanales.

Pistoleros: recibían un sueldo de 4 mil pesos a la semana.

Halcones: encargados de la vigilancia, ganaban entre 2 mil 500 y 4 mil pesos.

El cártel no solo pagaba salarios, sino también gastos operativos que incluían gasolina para las células, despensas, maquinaria vehicular, mantenimiento de antenas de comunicación (por 621 mil pesos en cuatro semanas) e incluso bonos de 15 mil pesos para mujeres encargadas del empaque de droga.

Tan solo en diciembre de 2025, el mantenimiento de la estructura criminal en el municipio de Tapalpa costó más de un millón 389 mil pesos, frente a ganancias por venta de droga y máquinas tragamonedas que superaron los 8.7 millones de pesos en el mismo periodo.

Hasta para las flores de San Juditas

En medio de los reportes, también aparecen gastos de 50 mil pesos en flores para San Juditas y apoyos de la misma cantidad para fiestas patronales o servicios médicos en comunidades como Bramador y La Pintada.

Por otro lado, los registros detallan gastos familiares, como 600 mil dólares para "regalos de nietos", y el pago de 210 mil pesos para las posadas del grupo criminal en 2025.

Sobre la caída del líder

Nemesio Oseguera Cervantes fue ubicado tras un seguimiento a su red de vínculos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rastreó a un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales, quien trasladó a la mujer a una instalación en Tapalpa para un encuentro con el capo el 20 de febrero.

Dos días después, las fuerzas especiales intervinieron el fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde permanecía refugiado “El Mencho”. El operativo, calificado por la Defensa como "muy violento", terminó con la vida del narcotraficante.

En respuesta, el CJNG reaccionó con más de 250 bloqueos y la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, mientras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, descabezó a la organización criminal más poderosa de México, que aparte opera en más de un centenar de países, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).