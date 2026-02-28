México requiere más médicos altamente calificados: Leonardo Lomelí

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ). Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- México necesita más médicas y médicos “altamente calificados, con integridad, capacidad para innovar, investigar y formar a las generaciones venideras, sin perder de vista la dimensión humana de su disciplina”, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante su participación en la ceremonia de fin de cursos de Posgrado 2026 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), destacó que en el país persisten retos para garantizar una atención a la salud “más integral y equitativa”.

Entonces, se dirigió a los 252 médicos graduados: “profesionales como ustedes, con una capacitación clínica de vanguardia, adquieren un valor estratégico para incidir de manera directa en la detección oportuna y el tratamiento adecuado de muchas enfermedades”.

Luego, les recordó parte de los “desafíos estructurales” que enfrenta México en materia de salud: la esperanza de vida al nacer es de 75.5 años, lo que significa 5.6 años menos que el promedio de las naciones de la OCDE.

Más: La mortalidad prevenible asciende a 243 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que la mortalidad tratable se sitúa en 175 por cada 100 mil, cifras “considerablemente más altas” en comparación con otros países miembros.

El rector Lomelí destacó la alianza entre la UNAM y el INCMNSZ para formar profesionistas con capacitación de vanguardia y brindar atención eficaz, científica y humana. Y dijo que ambas “encarnan una larga historia de defensa de la salud y de la educación superior públicas como derechos incuestionables. Desde ahora, esa historia también se escribe con su trabajo cotidiano en hospitales, clínicas, escuelas y foros de divulgación”.

Retos actuales: Kershenobich

En la ceremonia, el secretario de Salud federal (SSA), David Kershenobich, subrayó que la medicina de alta especialidad “debe responder con calidad y equidad a retos actuales como las enfermedades crónicas, desafíos de la salud mental, brechas en el acceso a algunos servicios de salud y una transformación acelerada por la innovación tecnológica, la medicina de precisión y la inteligencia artificial, entre otras herramientas”.

Tal escenario, agregó, también plantea preguntas sobre cómo garantizar que la innovación no profundice desigualdades, cómo asegurar que la toma de decisiones permanezca centrada en la persona, y cómo preservar la ética y la confidencialidad en entornos cada vez más complejos.

“La innovación tecnológica ofrece oportunidades valiosas para mejorar los resultados clínicos; sin embargo, debemos garantizar que no profundice desigualdades y que la toma de decisiones permanezca centrada en la persona, con pleno respeto a la ética y la dignidad”, dijo.

En la institución que dirigió durante varios años, Kershenobich destacó que ésta se ha consolidado como un “referente de excelencia clínica, rigor científico y compromiso social con México”.

Destacó también su importancia en la atención de alta especialidad, investigación biomédica y formación de recursos humanos en salud.

Recordó que el instituto ha mantenido como principio rector que “la medicina no solo debe curar, sino también contribuir a transformar las condiciones que determinan la salud de la población. En ese sentido, señaló que la atención de alta especialidad debe articularse con la investigación, la docencia de excelencia y la incidencia en políticas públicas”.

José Sifuentes, director del INCMNSZ, felicitó a las y los médicos especializados y les recordó que su profesión es de servicio, y que ni la tecnología ni las instalaciones de vanguardia sustituirán su buen tino médico y la escucha a sus pacientes.