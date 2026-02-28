Militar y jueza por voto popular bloquean a niña para representar a México en Estados Unidos

La madre de la niña acudió al Tribunal de Disciplina Judicial de la CDMX para denunciar a la jueza Alemán Cáceres. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Luego de impedir que en sus primeros años de vida su hija reciba servicio médico en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el teniente oficinista Francisco Javier Xala Chigo ahora impide que la menor de edad, quien ahora tiene 12 años, viaje a Estados Unidos para representar a México en robótica y equitación.

En esta ocasión el daño se ocasiona porque el padre no ha concedido su firma para tramitar el pasaporte y visa de su hija. A su vez, el juzgado Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, que obligó al militar a reconocer su paternidad e inscribirla al Servicio Médico de las Fuerzas Armadas, tampoco ha aceptado intervenir en este caso.

El 25 de junio último Proceso dio cuenta que Xala Chigo, con apoyo de la propia Sedena, pasó años evitando cumplir con una sentencia que le ordenaba pagar la manutención de su hija a quien durante sus primeros seis años de vida se negó a reconocer.

En 2021 el entonces juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar, Teófilo Abdo Kuri, falló en favor de la mamá y de la niña obligando al teniente a reconocer su paternidad, inscribirla al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSSFAM) para que reciba servicio médico gratuito y a pagar la pensión alimenticia correspondiente.

En su sentencia, el juez ordenó que el militar también debe cubrir la pensión retroactiva por todos los años que desconoció a su hija, pero el monto sería cuantificado en ejecución de sentencia, indica la información oficial a la que Proceso tuvo acceso.

Aunque la Sedena ya está realizando los descuentos de la pensión alimenticia, hasta ahora no ha realizado ningún ajuste para incrementar la misma conforme al índice inflacionario, como establece la ley; y cuando la madre de la niña ha intentado que el juzgado Familiar intervenga para actualizar el monto, sólo ha recibido evasivas sin nadie que la oriente adecuadamente para realizar su trámite.

Alemán Cáceres. Actuación que impacta en la pensión de una menor de edad. Foto: jessicaaleman.com

Talento infantil

En diciembre último la hija de ambos ganó el pase para representar a México en un Torneo Internacional de Robótica y en un Concurso Internacional en Equitación, ambos a realizarse en Estados Unidos.

Por ello, la mamá de la niña intentó comunicarse con Xala Chigo para solicitarle que acuda con ellas a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar el pasaporte de la menor de edad. El militar nunca respondió.

La mamá de la niña solicitó a la juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar y de Enlace del Centro de Justicia para las Mujeres de la Alcaldía Iztapalapa, Jessica Guadalupe Alemán Cáceres, electa por voto popular, que requiera al militar otorgar la firma para que su hija pueda salir del país.

Sin embargo, el 7 de enero de este año la juez Alemán Cáceres rechazó conceder la petición argumentando que la señora debía hacerla conforme al punto Sexto resolutivo de la sentencia emitida por Abdo Kuri en 2021, que se refiere a la pensión alimenticia retroactiva.

Es decir, esa respuesta del juzgado no tiene relación con la solicitud de la mamá de la menor de edad y eso, sumado a la negativa del militar Xala Chigo a conceder la firma para el pasaporte de la niña, causó que no pudiera participar en los concursos internacionales y fuera descalificada por causas totalmente ajenas a ella.

Ante la falta de empatía por parte de la juez Alemán Cáceres, la madre de la niña ya acudió a diversas instancias para ventilar su caso, entre ellas, al Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, donde denunció a la juzgadora por bloquear el incremento de la pensión alimenticia que debe realizarse anualmente en favor de la niña y por ocasionarle un daño irreparable al no intervenir para que el teniente Xala Chigo conceda la firma para el pasaporte.

Asimismo la mujer ha acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a diversas diputadas encargadas de las comisiones relacionadas con derechos de niños y adolescentes para exponer la violencia ejercida por el militar Francisco Javier Xala Chigo contra su hija.

La Presidencia de la República canalizó el asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se prevé que en los próximos días respondan a la solicitud de la expareja del militar.