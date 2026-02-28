Pensión Bienestar Adultos Mayores: cuándo cae el pago de marzo por letra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los adultos mayores están a la espera de la confirmación del calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre marzo–abril 2026, y se prevé que la Secretaría de Bienestar haga el anuncio oficial el lunes 2 o martes 3 de marzo, con las fechas de depósito organizadas por la inicial del primer apellido.

Mientras se publica el calendario oficial, ya circula un escenario tentativo de dispersión que, si los depósitos arrancan el lunes 2 de marzo, plantea que la entrega del recurso se extienda hasta el jueves 26 de marzo de 2026.

Fechas tentativas de depósito en marzo 2026 por letra

Bajo ese esquema, los pagos caerían en las siguientes fechas:

A: lunes 2 de marzo

B: martes 3 de marzo

C: miércoles 4 y jueves 5 de marzo

D, E, F: viernes 6 de marzo

G: lunes 9 y martes 10 de marzo

H, I, J, K: miércoles 11 de marzo

L: jueves 12 de marzo

M: viernes 13 y martes 17 de marzo

N, Ñ, O: miércoles 18 de marzo

P, Q: jueves 19 de marzo

R: viernes 20 y lunes 23 de marzo

S: martes 24 de marzo

T, U, V: miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z: jueves 26 de marzo

La Secretaría de Bienestar suele ordenar la dispersión por letra del primer apellido, por lo que algunas iniciales aparecen con dos días de depósito. Las fechas definitivas pueden cambiar cuando se publique el calendario oficial.

Los depósitos se realizan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de gestores o intermediarios. En caso de que el pago no se refleje en la fecha asignada por el calendario oficial, la recomendación es revisar el saldo y movimientos y, si persiste la duda, acudir a los canales de atención institucionales.

Para 2026, la Pensión para Personas Adultas Mayores mantiene un apoyo bimestral de 6,400 pesos, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga 3,300 pesos por bimestre, de acuerdo con la información vigente de los Programas para el Bienestar.