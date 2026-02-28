SEP anuncia fin de cargas administrativas a partir del ciclo escolar 2026-2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el ciclo escolar 2026-2027 quedarán eliminadas las cargas administrativas, para que los maestros concentren su labor en el aprendizaje y el diseño de proyectos que respondan a las necesidades reales de cada contexto escolar, anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Además, informó el inicio de los trabajos para la elaboración de un nuevo libro de historia de primaria que reconozca el papel relevante de las heroínas del país, petición directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al dar el mensaje de inicio de la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), el expresidente nacional de Morena convocó a los maestros a participar en un Foro Nacional para Compartir Experiencias de la Nueva Escuela Mexicana: Diálogos a Voz Viva.

Agregó que la convocatoria será en marzo -aunque no dio la fecha exacta-, con el objetivo de “retroalimentar la práctica pedagógica desde las regiones y fortalecer el acompañamiento cercano que las comunidades educativas han solicitado para consolidar la transformación educativa”.

Delgado Carrillo dijo que conoce la situación de los profesores en cuanto al tiempo que destinan a llenar formatos y realizar trámites duplicados, además de la presión de atender a madres y padres de familia, quienes muchas veces trasladan a la escuela responsabilidades que corresponden a otros ámbitos sociales.

El exlegislador se refirió también a la complejidad cotidiana que enfrentan los colectivos docentes ante el ausentismo, la atención a estudiantes con discapacidad, el acompañamiento a alumnos sobresalientes, casos de autismo, trastornos por déficit de atención, el uso excesivo de dispositivos móviles y la desatención en algunos hogares.

Luego, aseguró que la planeación didáctica es “el puente donde se ejerce la autonomía profesional docente a través del Programa Analítico”. Y anunció que en este gobierno se trabajará en la “construcción de un nuevo sistema de ingreso y promoción justo y transparente que dignifique la labor de las maestras y los maestros de México”.

Materiales educativos

El secretario Delgado Carrillo anunció el comienzo de los trabajos para elaborar “un nuevo libro de historia” de primaria que “reconozca el papel relevante de las heroínas del país”.

Aunque no lo mencionó, ese punto fue parte de la polémica que rodeó la destitución de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos, quien se atrincheró en su oficina durante cuatro días, del 13 al 16 de febrero pasados. En su lugar fue nombrada Nadia López García.

Sobre los materiales educativos, el funcionario confirmó la distribución de más de 154 millones de ejemplares de Libros de Texto Gratuitos (LTG) para el ciclo escolar 2026-2027, incluidas ediciones en Braille y macrotipo para 13 mil 767 estudiantes con discapacidad visual.

Aseguró que la SEP impulsa la inclusión en las distintas modalidades de enseñanza. Y anunció:

“Habrá materiales específicos para escuelas multigrado, que representan casi la mitad de las escuelas públicas del país. Invitamos a la comunidad educativa a compartir narrativas y proyectos para la Cartografía Nacional Multigrado, una plataforma de intercambio entre pares”, señaló.

Por último, convocó a las comunidades educativas a participar en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, a realizarse el 6 y 7 de marzo en todo el país, así como en las actividades con motivo del primer aniversario de la estrategia Vive saludable, vive feliz, el próximo 12 de marzo.