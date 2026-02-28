SRE emite recomendaciones para connacionales que se encuentran en Medio Oriente. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Mexicano emitió algunas recomendaciones para los connacionales que se encuentran en la región del Medio Oriente, en medio de la situación de violencia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní; también recordó los números de atención consular en la zona.

En un mensaje que difundió en sus redes sociales, informó que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar cerraron sus espacios aéreos.

Entonces, instruyó que los mexicanos que deseen salir de la región deberán contactar a sus aerolíneas y, en caso de requerir asistencia o protección consular acudir a las representaciones de México, cuyos números de atención consular enlistó.

La Cancillería, dirigida por Juan Ramón de la Fuente, añadió que, “en todos los países de la región se mantiene la necesidad de resguardo y de evitar traslados innecesarios”.

Además, reiteró a los mexicanos la petición de “evitar viajar a Israel, Irán, así como a Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar”.

Y dijo que las embajadas de México en la región “están en contacto permanente con las y los connacionales residentes y en tránsito”.

Atención consular

En su mensaje, la SRE enlistó los números telefónicos de atención consular de México en la región del Medio Oriente: