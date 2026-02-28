SRE llama a preservar la paz en Medio Oriente, tras ataque conjunto de Israel y EU contra Irán

El canciller Juan Ramón de la Fuente, en la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su “profunda preocupación” por los acontecimientos de este sábado en el Medio Oriente, en referencia al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de éste.

En un comunicado, hizo un “llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región”.

La Cancillería, dirigida por Juan Ramón de la Fuente, exhortó a los países involucrados a evitar escalar más el conflicto por las consecuencias que podría traer en el mundo:

“En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves”.

Además, reiteró “la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación”.

La SRE agregó que las embajadas de México en el Medio Oriente “permanecen atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región, a fin de proporcionarles la asistencia consular que requieran”.

Hasta el momento, la presidenta Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado, de manera personal ni en sus redes sociales, sobre los hechos en el Medio Oriente. Desde ayer, la mandataria federal está de gira en diversos municipios de Sinaloa.