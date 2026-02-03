CCH Sur regresa a clases presenciales con medidas de seguridad reforzadas y sin protestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con medidas de seguridad reforzadas y sin protestas, poco más de 13 mil alumnos, profesores y trabajadores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur regresaron a clases presenciales, luego de que se suspendieron tras el asesinato de un alumno en su interior en septiembre del 2025.

Desde minutos antes de las siete de la mañana, los alumnos llegaron a la entrada principal del plantel, ubicado en la alcaldía Coyoacán, con sus mochilas al hombro y se acercaron a las pantallas de reconocimiento facial colocadas en los torniquetes para poder ingresar.

Algunos entraron contentos, con emoción y calma. Otros, con miedo y nerviosismo. La mayoría pasó sin problemas los torniquetes, aunque hubo algunos cuyo rostro no fue reconocido por la pantalla, posiblemente porque no se había tomado la fotografía correspondiente. En ese caso, pasaban por otro torniquete, mostraban su credencial y se anotaban en una libreta de asistencia.

Al interior, los estudiantes se encontraron con sus amigos y compañeros con quienes no convivían en el salón y los pasillos desde hace poco más de cuatro meses, pues el 22 de septiembre del 2025 fueron suspendidas las clases presenciales.

Aquella mañana, Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante de 16 años, fue asesinado por Lex Ashton “N”, de 19 años, alumno que entró al plantel con un arma punzocortante y lo atacó de muerte. En su intento de huida, también lesionó a un trabajador que intentó detenerlo. El joven fue vinculado a proceso y está en reclusión.

Con ese recuerdo a cuestas y luego de diversas protestas de estudiantes y padres de familia, quienes lograron que las autoridades del CCH se sentaran a dialogar y aceptaran implementar diversas medidas de seguridad y de atención a la salud mental de los estudiantes, los más de 13 mil alumnos de todos los turnos regresaron a tomar clases presenciales.

Así comenzaron el segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026.

Medidas funcionan: autoridades

A la entrada del plantel, la directora Susana Lira, cuya renuncia exigieron algunos estudiantes en protestas pasadas, destacó la respuesta de alumnos y profesores.

“La comunidad del CCH Sur está respondiendo de manera muy grata a incorporarse a las actividades presenciales. Las actividades en línea resolvieron un semestre, pero no es lo ideal. Nuestra escuela es una escuela presencial y lo estamos recuperando”, dijo a la prensa.

Luego, destacó que “los sistemas que tenemos ahora para el control de acceso están funcionando… Esperemos que fluya y que los alumnos tengan un proceso de aprendizaje ideal”.

La autoridad recordó que desde la Rectoría de la UNAM se tomó la decisión de reforzar las medidas de seguridad en el plantel con el incremento de cámaras de vigilancia, más luminarias y botones de pánico. También recordó que se implementaron medidas de atención a la comunidad, en particular, jornadas a favor de la salud mental de los jóvenes, una de las principales demandas durante las protestas estudiantiles.

Benjamín Barajas, director general del CCH, destacó el funcionamiento de los controles de acceso y el tiempo “récord” en el que entraron los estudiantes. Reconoció que el aumento de medidas de seguridad fue a solicitud y consenso de estudiantes y padres de familia. Luego, afirmó: “Vamos a tener un plantel más seguro para todos”.