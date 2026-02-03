“¿Cuáles investigaciones?”: Sheinbaum niega denuncias contra Adán Augusto

Adán Augusto López
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cuáles investigaciones?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que no hay ninguna en contra de Adán Augusto López, quien nombró como secretario de Seguridad en Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, hoy juzgado como presunto líder del grupo delincuencial “La Barredora” y nexos con el crimen organizado.
“Han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones”, afirmó la presidenta, pese a que también desde su notaría se impulsó la creación de empresas de Bermúdez Requena y su familia, entre quienes también pesan acusaciones de irregularidades.
“Él toma la decisión de dejar la coordinación en el Senado y va a ayudar ahí en el territorio”, enfocó el comentario sobre cuestionamientos que estaban dirigidos a las acciones que ha mantenido López Hernández, entre las que también están las irregularidades y contradicciones en su patrimonio.
También negó que en la Secretaría de Anticorrupción exista alguna investigación en contra del tabasqueño:
Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, que la presente, pero no tiene ninguna denuncia”.
Sobre su posible trabajo en materia electoral, el que eso pueda costarle credibilidad a Morena, la mandataria federal expuso que será la ciudadanía quien decida.
A la presidenta se le insistió sobre los señalamientos y hechos contra Adán. Y redundó su defensa al secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador:
La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, y sino que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación por más que salga en los medios”.