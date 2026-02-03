Detenido por atentado a diputados de MC fue militante del PRI

Jesús Emir N, detenido por autoridades federales por estar señalado en el atentado a diputados de Movimiento Ciudadano. Foto: @OHarfuch

CULIACÁN, Sin. (apro). - Jesús Emir N, detenido por autoridades federales por estar señalado en el atentado a diputados de Movimiento Ciudadano (MC), habría estado ligado a la nómina de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Jesús Emir se afilió al PRI en Sinaloa en 2019, partido al que seguía ligado hasta el primer semestre de 2025, según el padrón del partido, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

Foto: @OHarfuch

Por otra parte, fuentes de seguridad informaron que había sido trabajador de la comuna, dado de alta en 2018 durante la administración de Jesús Estrada Ferreiro como peón adscrito al Parque Ernesto Millán Escalante.

Jesús Emir fue detenido la madrugada de este martes en Culiacán cerca de la Universidad Autónoma de Occidente por elementos del Ejército, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el titular de esta última corporación, Omar García Harfuch, Jesús Emir forma parte de una célula de Los Chapitos y ligado al atentado sufrido por Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda el 28 de enero último sobre el Malecón Viejo, una de las vialidades más transitadas de Culiacán.

El estado de salud de Torres Félix es reportado como delicado y sigue en observación, mientras que Elizabeth Montoya fue dada de alta ayer, aunque con lesiones que le provocaron la pérdida de un ojo.

El único detenido hasta el momento por dicho ataque es conocido también como “el compa Güero” y/o “el Radio 13”, y según García Harfuch tenía a su cargo el control de radiocomunicación, la instalación de cámaras de videovigilancia y la adquisición de drones, todo, para la facción de los Chapitos.

Hasta el momento ni el Ayuntamiento ni el PRI se han manifestado al respecto.

