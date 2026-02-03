Detienen a sujeto ligado al ataque contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Jesús Emir N, vinculado a la agresión sufrida por los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) . Foto: @OHarfuch

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) dio a conocer la detención de Jesús Emir N, vinculado a la agresión sufrida por los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) el 28 de enero último en la capital de Sinaloa.

“Fue a través de un comunicado en que la SSPC revela que la detención se da en el las cercanías de la Universidad de Occidente, derivado de labores de investigación”.

Foto: SSPCMexico

El ataque se dio cerca del mediodía del 28 de enero cuando los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron alcanzados por un grupo armado sobre el Malecón Viejo en la colonia Centro.?

La información fue compartida también en la red social X por García Harfuch quien explicó que del operativo formaron parte efectivos del Ejército y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República junto a la SSPC.

Sergio Torres Félix es además dirigente de MC, y su estado es reportado como grave pero estable, mientras que Elizabeth Montoya ha sido dada de alta aunque perdió un ojo producto de las lesiones sufridas.

Respecto a la detención, Jesús Emir N es identificado como responsable del control de radiocomunicación, así como de la

instalación de cámaras de vigilancia con la cual monitorean a las autoridades y la adquisición de?drones para la célula criminal de los Chapitos.