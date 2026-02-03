Detienen a sujeto ligado al ataque contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

MC
Detienen a sujeto ligado al ataque contra diputados de MC en Culiacán, SinaloaLa SSPC señala a Jesús Emir N como responsable la radiocomunicación e?instalación de cámaras para monitorear autoridades y la adquisición de drones
CULIACÁN, Sin. (apro).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) dio a conocer la detención de Jesús Emir N, vinculado a la agresión sufrida por los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) el 28 de enero último en la capital de Sinaloa.
“Fue a través de un comunicado en que la SSPC revela que la detención se da en el las cercanías de la Universidad de Occidente, derivado de labores de investigación”.
El ataque se dio cerca del mediodía del 28 de enero cuando los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron alcanzados por un grupo armado sobre el Malecón Viejo en la colonia Centro.?
La información fue compartida también en la red social X por García Harfuch quien explicó que del operativo formaron parte efectivos del Ejército y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República junto a la SSPC.
Sergio Torres Félix es además dirigente de MC, y su estado es reportado como grave pero estable, mientras que Elizabeth Montoya ha sido dada de alta aunque perdió un ojo producto de las lesiones sufridas.
Respecto a la detención, Jesús Emir N es identificado como responsable del control de radiocomunicación, así como de la
instalación de cámaras de vigilancia con la cual monitorean a las autoridades y la adquisición de?drones para la célula criminal de los Chapitos.