A diferencia de Marco Rubio, el embajador de EU atribuye el acuerdo sobre agua a la “cooperación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En contraste con el secretario de Estado Marco Rubio, quien atribuyó el nuevo acuerdo en materia de aguas entre México y Estados Unidos a un triunfo de la diplomacia del presidente Donald Trump, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, insistió en que el acuerdo aporta “soluciones duraderas y equilibradas” para ambos países, como fruto de la “cooperación” bilateral.

Según Johnson, el nuevo acuerdo “fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944”, pues plantea “entregas anuales de agua garantizadas” de México a Estados Unidos –de 430 millones de metros cúbicos de agua por año--, así como la definición de un “plan claro para atender los compromisos pendientes” –de México—e instaura una “coordinación mensual continua”.

“Trabajando estrechamente bajo el liderazgo del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum, ambos gobiernos han logrado ahora avances concretos en un desafío que llevaba años pendiente”, aseveró el diplomático, quien insistió en que “este acuerdo demuestra que la cooperación actual entre los Estados Unidos y México está generando resultados en todos los frentes”.

El tono del representante de Trump en México contrasta con el de los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Agricultura, Brooke Collins, quienes más temprano presumieron que el “liderazgo y la conducción” de Trump permitieron “asegurar el compromiso de México de cumplir sus obligaciones derivadas del Tratado de Aguas de 1944”; en una declaración conjunta, Rubio y Collins se limitaron a agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gobierno por “su participación en este esfuerzo”.