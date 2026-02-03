Fraude de SMS falso de Spotify: cómo identificar el mensaje y evitar ser víctima

Fraude
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de ciberseguridad en México han advertido sobre un fraude vía mensajes de texto (SMS) que suplanta a plataformas digitales conocidas, entre ellas Spotify, con el objetivo de robar datos personales y financieros. La modalidad es conocida como smishing, una variante del phishing que opera a través del celular.
Cómo opera la estafa
El engaño comienza cuando la persona recibe un SMS que aparenta ser oficial y alerta sobre un supuesto problema con la cuenta: un pago rechazado, la suspensión del servicio o la necesidad de “actualizar” datos.
El mensaje incluye un enlace que dirige a sitios falsos diseñados para imitar la imagen de la plataforma. Ahí se solicita ingresar correo, contraseña o datos bancarios. Esa información queda en manos de los estafadores.
Qué dicen las autoridades
Instancias federales y unidades de policía cibernética han señalado que ninguna plataforma legítima solicita contraseñas o datos bancarios por SMS. También advierten que los delincuentes usan mensajes alarmistas para presionar a las víctimas a actuar sin verificar.
Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier SMS que incluya enlaces, incluso si menciona marcas conocidas, y verificar siempre desde la app oficial o el sitio web escribiendo la dirección manualmente.
Señales de alerta
- Mensajes que llegan desde números desconocidos o sin identificación clara.
- Errores ortográficos o textos genéricos que no incluyen el nombre del usuario.
- Enlaces acortados o direcciones extrañas que no corresponden a dominios oficiales.
- Tono de urgencia: “evita la cancelación hoy”, “acción inmediata requerida”.
Riesgos para las víctimas
Al proporcionar información en páginas falsas, los delincuentes pueden realizar cargos no autorizados, tomar control de cuentas o robar identidad para cometer otros fraudes.
Recomendaciones oficiales
- No hacer clic en enlaces enviados por SMS.
- No compartir contraseñas ni datos bancarios por mensajes.
- Revisar la cuenta únicamente desde la aplicación oficial o el sitio auténtico.
- Cambiar contraseñas de inmediato si se ingresaron datos en un sitio sospechoso.
- Contactar al banco para bloquear cargos si hay indicios de fraude.
- Eliminar y bloquear el número remitente.
Las autoridades reiteran que la mejor defensa es verificar por cuenta propia y desconfiar de mensajes que pidan acciones urgentes fuera de los canales oficiales.