Fraude de SMS falso de Spotify: cómo identificar el mensaje y evitar ser víctima

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de ciberseguridad en México han advertido sobre un fraude vía mensajes de texto (SMS) que suplanta a plataformas digitales conocidas, entre ellas Spotify, con el objetivo de robar datos personales y financieros. La modalidad es conocida como smishing, una variante del phishing que opera a través del celular.

Cómo opera la estafa

El engaño comienza cuando la persona recibe un SMS que aparenta ser oficial y alerta sobre un supuesto problema con la cuenta: un pago rechazado, la suspensión del servicio o la necesidad de “actualizar” datos.

El mensaje incluye un enlace que dirige a sitios falsos diseñados para imitar la imagen de la plataforma. Ahí se solicita ingresar correo, contraseña o datos bancarios. Esa información queda en manos de los estafadores.

Qué dicen las autoridades

Instancias federales y unidades de policía cibernética han señalado que ninguna plataforma legítima solicita contraseñas o datos bancarios por SMS. También advierten que los delincuentes usan mensajes alarmistas para presionar a las víctimas a actuar sin verificar.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier SMS que incluya enlaces, incluso si menciona marcas conocidas, y verificar siempre desde la app oficial o el sitio web escribiendo la dirección manualmente.

Señales de alerta

Mensajes que llegan desde números desconocidos o sin identificación clara.

Errores ortográficos o textos genéricos que no incluyen el nombre del usuario.

Enlaces acortados o direcciones extrañas que no corresponden a dominios oficiales.

Tono de urgencia: “evita la cancelación hoy”, “acción inmediata requerida”.

Riesgos para las víctimas

Al proporcionar información en páginas falsas, los delincuentes pueden realizar cargos no autorizados, tomar control de cuentas o robar identidad para cometer otros fraudes.

Recomendaciones oficiales

No hacer clic en enlaces enviados por SMS.

No compartir contraseñas ni datos bancarios por mensajes.

Revisar la cuenta únicamente desde la aplicación oficial o el sitio auténtico.

Cambiar contraseñas de inmediato si se ingresaron datos en un sitio sospechoso.

Contactar al banco para bloquear cargos si hay indicios de fraude.

Eliminar y bloquear el número remitente.

Las autoridades reiteran que la mejor defensa es verificar por cuenta propia y desconfiar de mensajes que pidan acciones urgentes fuera de los canales oficiales.