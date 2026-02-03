Frente frío 33 azotará el miércoles con lluvias, granizo, nieve, vientos y oleaje a estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 33 y su masa de aire polar traerán lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y granizo en la mayor parte del país este miércoles, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para el 4 de febrero descenso de temperaturas, probable caída de nieve o aguanieve, vientos fuertes y oleaje elevado.

Para el miércoles, el frente frío número 33 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

Mientras que, la masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán evento de “Norte” muy fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Asimismo, durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán viento con rachas fuertes en el noroeste de México.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dicha región.

Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa Pacífica de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 4 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 4 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento para el miércoles 4 de febrero: