Hacienda tiene como meta inversión histórica de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La meta de la Secretaría de Hacienda hacia 2030 es lograr una inversión histórica pública y mixta por 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos y solo para 2026 esperan un 2 por ciento adicional al PIB.

Durante la conferencia presidencial, el secretario Edgar Amador, expuso que sólo para este año aumentará la inversión en 722 mil millones de pesos, con lo que esperan el incremento en el Producto Interno Bruto.

Será inversión en específico para carreteras agua y energía, temas que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se tiene comprometido. “Mientras más inversión hay más crecimiento”.

Además, habló de que todo lo que ingrese en “riqueza” será distribuido para tener un desarrollo con bienestar

La dependencia federal expuso que para inversión hay poco más de 900 mil millones para caminos, agua, hospitales, compra de equipos para los hospitales.

El secretario de Hacienda dijo que plantean entre 2 y medio y 3% para este ejercicio, “la intención es empezar desde muy temprano para tener impacto”, dijo.