Legisladores aprueban regreso del fuero por temor a persecución política de Layda Sansores

SAN FRANCISCO, Camp. (Proceso).- Una fractura al interior de Morena en esta entidad gobernada por Layda Sansores salió a relucir con el presunto intento de la Fiscalía del estado para detener a Antonio Jiménez, diputado de ese partido, ocurrido el domingo, poco después de que éste perdiera el control del Congreso del estado con la división del grupo parlamentario que lideraba.

La crisis alcanzó a todo el Poder Legislativo, pues aunque la Fiscalía del estado aseguró que lo ocurrido con el diputado morenista fue “una confusión”, en su primera sesión formal y ya con MC presidiendo la Junta de Coordinación, con el voto de la mayoría se aprobó regresar a la figura del fuero constitucional, ante el temor de ser perseguidos por la gobernadora Sansores.

En una sesión de pleno reservada, votaron este lunes a favor del fuero los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PVEM y algunos legisladores de Morena.

Jiménez. Sin apoyo. Foto: Facebook.

El diputado Antonio Jiménez presidía la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Campeche —que Morena encabezó durante los últimos cuatro años— hasta este domingo 1 de febrero, fecha en que inició el periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, en la víspera, el 31 de enero, Jiménez fue sustituido por el legislador de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, luego de que en la votación la bancada morenista se dividió y le negó apoyo.

El dirigente de Morena en Campeche, Erick Reyes, responsabilizó a Antonio Jiménez de la ruptura interna de la bancada de la 4T y calificó lo ocurrido como una afrenta en contra de la gobernadora Layda Sansores.

“Lo que estamos viviendo es una fragmentación de los compañeros diputados de Morena y creo que, hoy por hoy, todo esto ha sido provocado por Antonio Jiménez. Lo lamento mucho porque es nuestro movimiento, pero tengo un mensaje para él y para los diputados que se fraccionaron y decidieron jugar a ser el ‘Che Guevara campechano’: se han equivocado, porque decidieron enfrentarse a la gobernadora Layda Sansores, líder de la 4T en este estado y referente nacional”, declaró ante los medios locales.

El domingo 1 trascendió en redes sociales un presunto intento de arresto en su contra. Algunos seguidores del legislador denunciaron que se trató de una estrategia de intimidación por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Sin embargo, una fuente cercana al propio Jiménez dijo a Proceso que éste es investigado por una denuncia de abuso sexual.

El área de comunicación de la FGECAM dijo a Proceso que la situación derivó de un malentendido entre los escoltas de Antonio Jiménez y el personal de la Fiscalía.

“Los elementos se encontraban realizando un recorrido de vigilancia preventiva, actividad habitual, y las unidades se detuvieron momentáneamente en la zona sin que existiera diligencia ministerial, como han señalado algunos medios”, se lee en un comunicado de la FGECAM.

Sobre esto y la versión de que fue denunciado por un delito sexual se intentó preguntar al propio Jiménez, pero no hubo respuesta.

En redes sociales se comparó la supuesta acción de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) con el arresto del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Abud Flores, ocurrido el 12 de enero último.

Sansores. Enfrenta división. Foto: Eduardo Miranda.

La derrota morenista

El Congreso del estado de Campeche está conformado por una mayoría de Morena con 16 legisladores; la votación del sábado para derrocar al morenista Antonio Jiménez resultó con 21 votos a favor del emecista Arce Ontiveros contra nueve y tres abstenciones.

A favor de que encabezara la mesa directiva Movimiento Ciudadano, y en contra de su coordinador votaron los legisladores de la 4T Carlos Enrique Ucán Yam, Gladys Sofía Rivera López, Jorge Pérez Falconi, Maricela Flores Moo y Verónica Margarita Roca Méndez; así como sus aliados del PT, Abigail Gutiérrez Morales y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Partido Verde.

Incluso tres legisladores de Morena se abstuvieron de votar: Dalila del Carmen Mata Pérez, Elías Noé Baeza Aké y Francisca Zárate López.

En apoyo al emecista Pedro Arce votaron sus compañeros de bancada Aldo Román Contreras Uc, Diana Luisa Aguilar Ruelas, Hipsi Marisol Estrella Guillermo, Mónica Fernández Montúfar, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Pedro Armentía López, Pedro Hernández Macdonald, Tania Domínguez Fernández y Tania González Pérez.

Asimismo se sumaron a favor de Movimiento Ciudadano los diputados del PRI Delma del Carmen Rabelo Cuevas, Jorge Salim Abraham Quijano y Miguel Ángel Pool Alpuche; y del PAN: Jhosue Jesús Rodríguez Golib y María del Rosario Cruz Hernández.

Sin trayectoria política previa, Antonio Jiménez alcanzó una curul en el Congreso de Campeche bajo el respaldo de la gobernadora Layda Sansores. Tras desempeñarse como legislador plurinominal entre 2021 y 2024, logró la reelección para el periodo siguiente.

...Y se blindan contra Layda

Ayer lunes 2, un día después del presunto intento de arresto del diputado Jiménez, en una sesión privada la mayoría de la Legislatura local tomó la decisión de reinstalar el fuero.

El diputado morenista Jorge Pérez Falconi, uno de los pocos que rechazó la medida, cuestionó a sus compañeros de bancada que votaron a favor:

Falconi. Reproche a compañeros. Foto: Facebook.

“Lo único que habría que preguntarse en todo caso es ¿por qué existe tanto miedo? ¿A qué le tienen miedo?; es lo único que les puedo decir (...) Hay diputados que tienen mucho miedo”, expresó ante medios locales.

En Campeche, el fuero constitucional desapareció en 2016. La propuesta fue presentada en su momento por el entonces gobernador y actual líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El 11 de octubre de aquel año se aprobó la derogación de la fracción XXIV del artículo 54, así como de los artículos 90, 91, 92, 93, 95 y 100, además de la reforma a los artículos 94 y 99 de la Constitución Política del Estado de Campeche, con el apoyo de 11 ayuntamientos.