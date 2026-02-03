Pilotes del Tren Maya se deshacen al tacto en ríos de la Riviera Maya (Video); ven riesgo de colapso

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).– Los pilotes que sostienen la vía del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum han comenzado a desintegrarse al interior de los ríos subterráneos, donde ya no sólo representan un foco de contaminación en el agua del acuífero maya, sino un riesgo de colapso de las estructuras de la obra federal.

Ambientalistas de Sélvame MX, en una sumersión efectuada a inicios de este año, descubrieron esas fallas con enormes derrames de cemento y óxido que yacen al fondo de las cuevas inundadas de agua dulce.

Eso se ha detectado cerca de las localidades turísticas de Akumal, Chemuyil y Xpu-ha, en plena Riviera Maya, donde la compañía portuguesa Mota- Engil y la mexicana Grupo Indi ejecutaron los trabajos.

Se trata del tramo 5 Sur del Tren Maya, con una longitud de alrededor de 60 kilómetros, que corre justo por arriba del sistema de ríos subterráneos Ox Bel Ha, uno de los más extensos del mundo.

Fue justo en ese tramo donde los ambientalistas de Sélvame del Tren, hoy Sélvame MX, rechazaron el proyecto por daños al acuífero maya que ya advertían, lo que les valió denuestos del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina de Palacio Nacional.

Fue precisamente el exmandatario quien sugirió, con el argumento de que se evitaría dañar el sistema de ríos subterráneos, elevar la vía del Tren Maya en dicho tramo, pues en la mayor parte del anillo peninsular los rieles pasan al ras del suelo o en algunos casos sobre terraplén.

José Urbina Bravo, buzo miembro de Sélvame MX, que realizó la reciente sumersión en la que se tomaron registros en video, relató que las estructuras que sostienen la vía se deshacen con sólo palparlas.

“Pudimos encontrar también columnas que tienen pequeñas cortaduras. Podemos ver cómo con el dedo se va desmenuzando. Se deshace con el tacto. Quisiera que alguien me explicara por qué está pasando eso. ¿Qué significa? ¿Qué medidas se van a tomar? Claramente estas muestras nos hacen ver fallas grandes y peligrosísimas”, advirtió Urbina Bravo.

Sobre costos y daños ambientales. Foto: Facebook Tren Maya

Alertas

La ejecución de los trabajos del Tramo 5 Sur se iniciaron en el verano de 2022 tras el desacato de las autoridades federales de las suspensiones de amparo concedidas por un juez de Yucatán.

A Mota-Engil y Grupo Indi les dieron los contratos sobre aproximadamente dos terceras partes del trayecto de vía ferroviaria en dicho tramo, documentos contractuales que, de acuerdo con una búsqueda efectuada por Proceso, no aparecen con las diferentes dependencias de gobierno obligadas a hacerlas públicas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fue así como la vía, que en un principio iba a pasar a ras de suelo, fue elevada con puentes sostenidos por pilotes que inmediatamente causaron controversia entre ambientalistas porque el método de piloteo laceró el suelo kárstico, rico en reservas de agua dulce en esta parte del país.

Desde 2023 se comenzó a denunciar la contaminación del acuífero maya, donde el agua pasó de ser cristalina a completamente turbia.

En 2024 –explica Urbina Bravo–, haciendo unos recorridos por la selva, estábamos viendo cómo estaban haciendo las perforaciones y cada vez que teníamos oportunidad nos poníamos a ver qué es lo que hacían. Allí detectamos que hubo un gran derrame de cemento, así como lo detectamos en Garra de Jaguar, como lo detectamos en Ocho Balas, como se detectó en varios lugares, pero aquí lo detectamos bajo el agua.

En videos proporcionados a este medio, resultado de la última inmersión de los ambientalistas, se alcanza a apreciar la ruta de la fuga del cemento ya solidificado.

“Cuando logro llegar a donde estaban las columnas (pilotes), me percato que una de estas columnas había reventado completamente, derramando toneladas de cemento dentro del sistema. Tomamos el registro, hacemos la denuncia y se comprometen a hacer la limpieza y a reparar esto. Entonces hace poco hicimos el buceo de control, a ver qué es lo que habían hecho (...) esa columna es basura y no se reparó. Esa y otra más que hay detrás que también está reventada”.

Proceso buscó la versión de la empresa responsable del Tren Maya, mediante sus diferentes canales oficiales, pero no hubo respuesta.

Urbina Bravo, buzo miembro de Sélvame MX, hizo la inmersión a los pilotes del Tren Maya. Foto: Especial

Incertidumbre por el carguero

El gobierno federal actualmente impulsa el Tren Maya en su modalidad de carga, el cual utilizará estas mismas vías. Para ello construye la terminal multimodal en Cancún, con una inversión de siete mil 700 millones de pesos en un contexto donde se ha evidenciado la baja concurrencia de pasajeros en las diversas estaciones, algunas de ellas ubicadas en las principales localidades turísticas de Cancún y la Riviera Maya, como ha publicado Proceso desde que el tren arrancó operaciones.

“Un colapso con pasajeros sería una tragedia, sobre todo por todas las advertencias que se hicieron, pero el impacto ecológico sería grande. Lo preocupante es que insistan en poner un tren de carga… Si ocurre un colapso ahí sí nos quedamos sin acuífero, sería una tragedia que verdaderamente acabaría con el acuífero de esta zona. Tendríamos problemas graves porque es imposible limpiar”.

Aunado a las inmersiones los ambientalistas de Sélvame MX efectuarán estudios de calidad de agua en más puntos donde sospechan ocurren estas fracturas; los activistas adelantan acciones legales, como una denuncia por probables delitos ambientales.

No obstante, reconocen que son alrededor de 15 mil pilotes las que se empotraron al suelo y a la mayoría no tienen acceso.





