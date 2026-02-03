Sandra Cuevas ofrece "oportunidad laboral" en su empresa Diamond Group

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La política y empresaria mexicana Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, lanzó una convocatoria abierta para trabajar en su conglomerado empresarial SC Diamond Group.

Cuevas destacó su compromiso con la generación de empleo en un contexto de expansión de sus negocios, por lo que invitó a los interesados que residan en la Ciudad de México a enviar su currículum vitae.

En un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, Cuevas escribió: "¿Buscas trabajo y vives en la #CDMX? Tengo una oportunidad laboral para ti en mi empresa @SCDiamondGroup. Mándame tu CV a: sandracuevasdiamondgroup1@gmail.com".

¿Buscas trabajo y vives en la #CDMX? Tengo una oportunidad laboral para ti en mi empresa @SCDiamondGroup. Mándame tu CV a: sandracuevasdiamondgroup1@gmail.com pic.twitter.com/WRr1lwVYGu — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 3, 2026

SC Diamond Group, presidido por Cuevas, es un conglomerado que abarca al menos 10 marcas diversificadas, incluyendo un restaurante, dulcería, tequila, galería de arte, agencia de viajes, gimnasio, souvenirs y otros servicios.

Lanzado en marzo de 2025, el conglomerado se presenta como una plataforma para fomentar el empleo, la cultura y el crecimiento económico, al tiempo que apoya su proyecto político "Por la Familia y la Seguridad de México" (Organización FMSEG MX), con miras a las futuras elecciones en 2027.

Esta no es la primera vez que Cuevas promueve vacantes en su empresa. A finales de diciembre de 2025, compartió un mensaje similar: "¡En @SCDiamondGroup cerraremos el año trabajando y lo iniciaremos igual! Nuestra meta del 2026 es crecer y para ello necesitamos fortalecer el equipo con gente trabajadora y con valores. ¡Tenemos vacantes, manda tu #CV a: sandracuevasdiamondgroup@gmail.com".

En ese entonces, enfatizó la necesidad de personal comprometido para impulsar el crecimiento en 2026.