Senadora del PT asegura que irán en coalición con Morena y PVEM en Zacatecas

La senadora Geovanna Bañuelos en las nuevas oficinas del Comité Municipal del Partido del Trabajo Zacatecas. Foto: Facebook: Geovanna Bañuelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a las aspiraciones e insistencia del senador de Morena, Saúl Monreal, para encabezar la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, y aunque la reforma de nepotismo se lo impide a morenistas, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, afirmó que el candidato para la gubernatura debe decidirlo la gente.

A unos meses de la elección en Zacatecas, la senadora petista aseguró que su partido (PT), el Verde y Morena irán en coalición y serán los vencedores en su tierra natal.

“Yo agradezco muchísimo la confianza de la gente, el cariño de la gente, en algunos casos inmerecido, pero tengo 20 años recorriendo las comunidades y las colonias de mi estado y estoy preparada, estoy lista para lo que el pueblo de Zacatecas decida y mi partido también.

“Vamos a ir en coalición. Vamos a ir en coalición. La semana pasada se anunció por nuestras dirigencias nacionales que iremos en coalición en la renovación de la Cámara de Diputados Federal y en las 17 gubernaturas, por lo menos.

“Yo creo que en toda democracia la decisión final en un proceso de esta naturaleza no debe de ser nunca personal, debe de decidirlo la gente en Zacatecas y yo estaré atenta a lo que suceda”, explicó.

Geovanna Bañuelos afirmó que su partido ha crecido y se ha convertido en la segunda fuerza electoral en diversos estados del país

“Mira, sólo que voy a mencionar algunos que no necesariamente tienen que ver con la renovación de las gubernaturas, pero hay estados como el estado de Oaxaca, como el estado de Hidalgo y de Tlaxcala, donde el Partido del Trabajo es segunda fuerza.

“Hay estados como Veracruz, donde tuvimos un crecimiento extraordinario del 500% en el pasado proceso electoral. Hay estados con un gran arraigo como Guerrero, como Michoacán, evidentemente Zacatecas”, enfatizó.