Servicio Militar 2026: fase de adiestramiento inicia en febrero con nuevo modelo de 13 sÃ¡bados

El calendario del Servicio Militar Nacional 2026 contempla el inicio del adiestramiento en febrero como parte del proceso anual establecido por la Sedena.. Foto: Jorge SÃ¡nchez

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃ­a de la Defensa Nacional (Sedena) informÃ³ que la fase de adiestramiento del Servicio Militar Nacional (SMN) correspondiente a la clase 2007 y remisos comenzarÃ¡ en febrero de 2026 bajo un esquema reorganizado de 13 sesiones sabatinas, como parte del calendario oficial del proceso anual.

De acuerdo con la informaciÃ³n difundida por la dependencia federal, el adiestramiento estÃ¡ dirigido a las personas que, tras el sorteo, resulten en la modalidad de servicio encuadrado. Esta etapa constituye una de las fases formales del SMN y se desarrolla despuÃ©s del registro o alistamiento, que permanece abierto durante varios meses del aÃ±o.

El modelo de 13 sÃ¡bados se aplicarÃ¡ en dos periodos o escalones a lo largo de 2026. El primero iniciarÃ¡ a mediados de febrero y concluirÃ¡ en mayo, mientras que el segundo se realizarÃ¡ entre agosto y octubre. Las actividades se llevarÃ¡n a cabo en instalaciones militares designadas en cada entidad, con sesiones programadas los dÃ­as sÃ¡bado.

Inicio del adiestramiento del Servicio Militar en febrero

La Sedena precisÃ³ que el primer escalÃ³n del adiestramiento del Servicio Militar Nacional 2026 comenzarÃ¡ el 14 de febrero. Durante este periodo, las personas encuadradas deberÃ¡n acudir semanalmente para cumplir con la instrucciÃ³n establecida, que forma parte de los requisitos para la liberaciÃ³n de la cartilla.

El calendario oficial establece que este primer bloque concluirÃ¡ el 9 de mayo. Posteriormente, se abrirÃ¡ un segundo escalÃ³n del 1 de agosto al 24 de octubre, destinado a quienes no hayan podido cumplir en el primer periodo o sean asignados en esa etapa conforme a la organizaciÃ³n local.

La dependencia seÃ±alÃ³ que el esquema de 13 sÃ¡bados busca concentrar la instrucciÃ³n en jornadas definidas, lo que permite a los participantes cumplir con el adiestramiento sin actividades entre semana. Cada sesiÃ³n corresponde a una jornada de instrucciÃ³n conforme a los lineamientos del Servicio Militar Nacional.

Nuevo esquema de 13 sesiones sabatinas

El modelo de adiestramiento del SMN contempla 13 sesiones por escalÃ³n, realizadas de manera consecutiva los dÃ­as sÃ¡bado. Este formato se ha mantenido en los Ãºltimos aÃ±os como parte de la reorganizaciÃ³n del proceso, con el objetivo de establecer un calendario uniforme a nivel nacional.

Durante las sesiones, los participantes reciben instrucciÃ³n bÃ¡sica conforme a los programas establecidos por la Sedena. Las actividades se desarrollan bajo la supervisiÃ³n de personal militar designado y se ajustan a las disposiciones vigentes del Servicio Militar Nacional.

La autoridad federal indicÃ³ que el cumplimiento completo de las 13 sesiones es necesario para avanzar a la siguiente fase del proceso. Las inasistencias pueden generar ajustes en la asignaciÃ³n del escalÃ³n o en los tiempos para la liberaciÃ³n de la cartilla.

RelaciÃ³n con la fase de alistamiento

La fase de adiestramiento se vincula directamente con el proceso de alistamiento, que consiste en el registro de las personas que cumplen 18 aÃ±os durante 2026, asÃ­ como de remisos y mujeres voluntarias. Este registro se realiza en juntas municipales o alcaldÃ­as de reclutamiento, ademÃ¡s de consulados de MÃ©xico en el extranjero.

Aunque el adiestramiento inicia en febrero, el alistamiento no concluye en ese mes. La Sedena ha informado que el registro permanece abierto hasta octubre, lo que permite que mÃ¡s personas puedan incorporarse al proceso y participar en las fases posteriores conforme al calendario establecido.

El sorteo del Servicio Militar Nacional, que define la modalidad de cumplimiento, se realiza en noviembre. A partir de ese resultado se determina quiÃ©nes deben acudir al adiestramiento encuadrado y quiÃ©nes cumplen bajo otras modalidades.

LiberaciÃ³n de la cartilla al cierre del aÃ±o

Una vez concluido el adiestramiento, el proceso del Servicio Militar Nacional continÃºa con la fase de liberaciÃ³n de la cartilla. La Sedena tiene programada esta etapa para diciembre de 2026, en fechas que se informan de manera oficial en cada entidad.

La cartilla liberada acredita el cumplimiento del Servicio Militar Nacional y es entregada a quienes hayan completado las fases correspondientes, incluida la instrucciÃ³n sabatina para el personal encuadrado.

La dependencia reiterÃ³ que el calendario del SMN 2026 se desarrolla en varias etapas a lo largo del aÃ±o y que el inicio del adiestramiento en febrero marca el comienzo de la fase operativa para una parte de los registrados. La informaciÃ³n oficial sobre sedes, horarios y requisitos especÃ­ficos se difunde a travÃ©s de las juntas de reclutamiento y canales institucionales.