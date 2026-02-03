Sheinbaum explica por qué optó por apoyar a Bachelet para la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano decidió apoyar la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y desistir de impulsar a Alicia Bárcena para la secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La secretaria de Medio Ambiente “va a ayudar en más cosas aquí”, por ejemplo el Plan México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre las razones por las que dieron su voto por Bachelet, indicó: “Primero, es mujer, ¿no?, ya toca mujer. Segundo, ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas, y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante”.

“Alicia nos va a ayudar en más cosas todavía aquí, en el gobierno (...) le pedí a Alicia -ya ven que alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas. Yo le dije: ‘¿por qué no nos ayudas en esta parte de Planeación?’”.

De Bárcena afirmó que “es extraordinaria, es buenísima, y nos va a ayudar a todo este proceso también de Planeación que le pedí que nos ayude con toda la experiencia que tiene; ella tiene muchos contactos internacionales”.

Sobre quien también fue secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agregó que es “muy buen plan” mantenerla en labores del fortalecimiento del Plan México.