Supuestas acusaciones me tienen sin cuidado: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que su decisión de dejar la coordinación no se debe a los señalamientos hacia su persona ya que, dijo, lo tienen sin cuidado.

López detalló que su salida de la coordinación no la habló con la presidenta Claudia Sheinbuam, sino con Ignacio Mier, Laura Itzel Castillo y posteriormente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Sabía Nacho Mier, por su puesto, que había tomado la decisión; lo hice un día o dos antes a Laura Itzel, se lo comenté ese día. Pues también se sacó de onda, pero entendió mis razones. (Rosa Icela Rodríguez) es una amiga del movimiento, me escuchó, somos amigos y tenemos una buena relación en lo personal y en lo político.

“Creo que no ha habido un político en este país, cuando menos en los tiempos presentes, que haya presentado, como yo lo hice ante ustedes, detalles de mi patrimonio, de los impuestos que yo había, que he venido pagando. Lo que pasa es que fue una campaña construida con base en mentiras, de inexactitudes, pero los políticos tenemos que entender eso”, dijo.

El senador descartó solicitar licencia, ser presidente, secretario de alguna comisión o embajador, y parafraseó a Andrés Manuel López Obrador: ‘la mejor política exterior es la política interior’

“Yo creo que uno debe de entender cuando debe uno de pasar a retiro. Ahora yo creo que puedo todavía ayudar mucho al movimiento. Y lo voy a hacer como si estuviera empezando en la actividad política”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que no había ninguna investigación en contra del exsecretario de gobernación.