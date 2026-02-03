Tras escándalo por camionetas VIP de la nueva Corte, el Poder Judicial gasta 268 mdp en vehículos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Poder Judicial de la Federación (PJF) gastó más de 268 millones de pesos para comprar camionetas híbridas, vehículos Mazda último modelo y marca Nissan, con tres contratos que terminaron beneficiando a dos empresarios.

Ese gasto lo realizó el 26 de diciembre de 2025, dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le solicitó autorizar el gasto de más de 22 millones de pesos para adjudicar directamente a la empresa Total Parts and Components la compra de las camionetas de lujo para los ministros.

Luego de más de una semana de escándalo por los vehículos de de la Corte y la opacidad en sus procesos de contratación, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del PJF dio a conocer los contratos que adjudicó directamente a tres empresas para comprar automotores de los fabricantes BYD, Mazda y Nissan para sus trabajadores.

De acuerdo con los documentos públicos, el OAJ contaba con un monto exacto disponible para hacer la adquisición por 268 millones 261 mil 996.91 pesos, misma que fue el total de las tres adjudicaciones que realizó.

Las camionetas VIP que, tras el escándalo, los ministros ya no usarán. Foto: Especial

Mientras que para comprar las nueve camionetas blindadas para los ministros de la Corte, que finalmente ya no usarán, el OAJ gastó 22 millones 112 mil 73 pesos; la compra de 70 vehículos marca Mazda fue la más cercana a ese monto.

Este contrato fue adjudicado a Vehículos Japoneses, SA de CV, por 21 millones 432 mil 999.95 pesos para la compra de 10 autos Mazda 2 Sedan, transmisión manual; cinco Mazda 2 Sedan, transmisión automática, y 55 Mazda 2 Sedan I Sport, transmisión manual modelo 2026, nuevos de fábrica.

El monto mayor fue adjudicado a la empresa Jidosha Internacional, SA de C V, para adquirir 357 vehículos Nissan por 176 millones 865 mil 296.96 pesos.

Con esa cantidad compró 199 Versa Sense CVT automáticos, modelo 2025; 75 camionetas Frontier LE automáticas, modelo 2026; 53 Frontier SE manuales, modelo 2026; 10 Urvan panel amplias manuales, modelo 2025, y 20 Urvan para 14 pasajeros manuales, modelo 2025.

Jidosha Internacional tiene como accionistas a René Antonio Becerra Monroy y a Eugenio Santiago Clariond Reyes, quienes fueron beneficiados por partida doble con otra millonaria adjudicación directa del PJF.

El Poder Judicial compró 25 vehículos similares a los de la imagen; cerca de 776 mil pesos fue el precio de cada una de ellas. Foto: BYD

Se trata del tercer contrato con el que el OAJ adquirió 124 vehículos híbridos de la marca china BYD, mismo que fue adjudicado a la empresa Evolución Automotriz, SA de CV, por 69 millones 963 mil 700 pesos, pues el precio de cada unidad es el más elevado.

De acuerdo con documentos públicos consultados por Proceso, Evolución Automotriz tiene como accionistas a Grupo Cleber y Plaza Automotores.

Eugenio Clariond es accionista de Grupo Cleber junto con Alejandra Clariond de Becerra, mientras que René Antonio Becerra Monroy es el CEO de la misma.

Entre los autos adquiridos figuran casi 200 Nissan Versa, similares a los de la imagen. Foto: Nissan

El contrato para la compra de los vehículos híbridos establece que el OAJ compró 25 camionetas BYD Shark GL, cuatro puertas, automáticas que costaron 775 mil 844.83 pesos cada una; 75 vehículos tipo sedán automáticos BYD KING DM-i, que costaron 775 mil 844.83 pesos por unidad y 24 vehículos tipo hastchback automático BYD Dolphin Mini Plus, por 358 mil 448.27 cada uno.